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    El station wagon que mantiene vivo el espíritu independiente de Alpina

    El potentísimo Bovensiepen 05 GT es la nueva creación de la familia fundadora de Alpina, que este año cedió sus derechos a BMW.

     

    Un station wagon de lujo capaz de superar los 300 km/h y acelerar como un superdeportivo. Esa es la carta de presentación del nuevo Bovensiepen 05 GT, el modelo con el que la familia fundadora de Alpina continúa una nueva etapa tras ceder los derechos de la histórica marca a BMW.

    Basado en el M5 Touring, el 05 GT apuesta por una interpretación más refinada y exclusiva del familiar de altas prestaciones de la firma bávara. Aunque conserva la arquitectura híbrida enchufable del modelo original, incorpora importantes modificaciones estéticas, mecánicas y dinámicas desarrolladas en las instalaciones de Buchloe, Alemania.

    Bovensiepen 05 GT Philipp Rupprecht PHILIPPRUPPRECHT

    Uno de los cambios más visibles es su nuevo paquete aerodinámico diseñado por el estudio de Frank Stephenson, responsable de modelos icónicos como el Ferrari F430 o el McLaren P1. El conjunto incluye nuevos parachoques, faldones laterales específicos y un alerón posterior que aportan una imagen más elegante y discreta que la del M5 Touring convencional.

    Bajo el capó mantiene el sistema híbrido enchufable compuesto por un motor V8 biturbo de 4,4 litros y un propulsor eléctrico, aunque el bloque térmico ha sido recalibrado junto a una nueva admisión y un escape Akrapovič de titanio. El resultado es una potencia de 790 CV y hasta 1.200 Nm de par, cifras que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en menos de 3,6 segundos y superar los 306 km/h de velocidad máxima.

    Bovensiepen 05 GT Philipp Rupprecht

    La parte eléctrica permanece intacta, entregando hasta 195 CV adicionales y una autonomía eléctrica cercana a los 56 kilómetros.

    El apartado dinámico también recibe atención especial. Los amortiguadores adaptativos han sido recalibrados, incorpora muelles Eibach exclusivos y nuevas barras estabilizadoras. Además, abandona la configuración escalonada de ruedas del M5 para montar llantas forjadas de 21 pulgadas en ambos ejes, acompañadas por neumáticos Pirelli desarrollados específicamente para este modelo.

    Bovensiepen 05 GT Philipp Rupprecht PHILIPPRUPPRECHT

    En el interior, la exclusividad es la norma. El habitáculo puede configurarse prácticamente sin límites mediante cuero Lavalina, Alcantara, costuras personalizadas y grabados especiales en los reposacabezas.

    Esa dedicación artesanal limitará la producción a apenas 100 unidades anuales, convirtiendo al Bovensiepen 05 GT en una de las propuestas más exclusivas dentro del universo de los familiares de altas prestaciones.

    Más sobre:NoticiasBovensiepen05 GTStation wagonVehículos híbridosElectromovilidad

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