El todoterreno de Lamborghini que adelantó cuatro décadas el concepto de los SUV deportivos

Mucho antes de que los SUV de altas prestaciones dominaran el mercado, o siquiera fueran un concepto, una idea, un modelo desafió todas las convenciones de su época al combinar la mecánica de un superdeportivo con una capacidad todoterreno extraordinaria. Cuatro décadas después de su presentación, el Lamborghini LM002 sigue siendo considerado el precursor de una categoría que hoy es fundamental para la industria automotriz.

Presentado en enero de 1986 en el Salón de Bruselas, el LM002 nació como la evolución de una serie de proyectos experimentales desarrollados por la marca italiana durante los años setenta y principios de los ochenta. Su objetivo era crear un vehículo capaz de ofrecer rendimiento extremo tanto sobre asfalto como en los terrenos más difíciles.

La pieza central del proyecto era su legendario motor V12 de 5,2 litros derivado directamente del Countach Quattrovalvole. Inicialmente alimentado por seis carburadores Weber y posteriormente equipado con inyección electrónica, entregaba cerca de 450 caballos de fuerza, suficientes para impulsar sus más de 2.700 kilos hasta una velocidad máxima de 210 km/h, una cifra extraordinaria para un todoterreno de la época.

La transmisión incorporaba una caja manual ZF de cinco velocidades, reductora, tracción integral seleccionable y tres diferenciales autoblocantes. Esta configuración permitía afrontar pendientes de hasta 120%, vadear cursos de agua de más de 80 centímetros y desenvolverse con soltura en arena, rocas o caminos de baja adherencia.

Otro de sus elementos más característicos fueron los neumáticos Pirelli Scorpion BK, desarrollados específicamente para este modelo. Su diseño incluía refuerzos especiales y unas distintivas aletas laterales que mejoraban el desplazamiento sobre dunas y superficies blandas.

A pesar de su apariencia robusta y casi militar, el habitáculo ofrecía un nivel de refinamiento poco habitual. Tapicería de cuero, detalles en madera, aire acondicionado, sistema de audio de alta fidelidad e incluso televisión opcional formaban parte de una propuesta orientada a clientes que buscaban exclusividad sin renunciar a las prestaciones.

Entre 1986 y 1992 se fabricaron apenas 301 unidades, convirtiéndolo en una pieza de colección altamente valorada, como muestra que vehículos en buenas condiciones pueden llegar a costar desde 300 mil a 800 mil euros, según sus versiones.

Hoy, el LM002 es reconocido como el verdadero antecesor del Urus y el vehículo que sentó las bases del concepto moderno de Super SUV, una filosofía que Lamborghini continúa desarrollando casi cuarenta años después.