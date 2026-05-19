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    El último y exclusivo “one-off” de Ferrari bajado en un F8 Spider

    La firma italiana presentó el nuevo HC25, un modelo único creado bajo el programa Special Projects que combina el chasis del icónico modelo con un diseño futurista y motor V8 biturbo.

     

    Desarrollado bajo el programa Special Projects, Ferrari presentó en Texas el HC25, un exclusivo “one-off” considerado como una de las más radicales reinterpretaciones de sus tradicionales bólidos de motor central trasero V8.

    El modelo toma como base técnica al Ferrari F8 Spider, heredando su plataforma, arquitectura y mecánica V8 biturbo no híbrida. Sin embargo, el trabajo realizado por el Ferrari Design Studio, dirigido por Flavio Manzoni, transforma completamente el lenguaje visual del modelo para convertirlo en una pieza única creada específicamente para un solo cliente.

    Uno de los principales rasgos del HC25 es su enfoque estético mucho más agresivo y escultórico. Ferrari define este proyecto como un puente entre la última generación de deportivos V8 de motor central y la nueva línea de modelos futuristas de la marca, inspirada en propuestas como el Ferrari 12Cilindri y el F80.

    La carrocería presenta superficies limpias, pasos de rueda musculosos y un perfil extremadamente bajo y ancho. El diseño utiliza una estructura de doble volumen, donde la parte delantera y trasera parecen dos cuerpos independientes unidos por una banda central negra tridimensional que integra las entradas de aire y los sistemas de gestión térmica del motor.

    En el lateral, una línea ascendente genera un efecto visual dinámico que enfatiza la musculatura posterior y desplaza visualmente la cabina hacia adelante. Incluso las manillas de las puertas fueron integradas en una pieza de aluminio mecanizado que se funde con el diseño de la carrocería.

    El frontal introduce soluciones completamente inéditas en Ferrari. Los nuevos grupos ópticos utilizan módulos diseñados exclusivamente para este modelo y debutan con luces diurnas verticales en forma de boomerang, integradas en el borde de los guardabarros delanteros.

    La combinación cromática también juega un papel clave. La carrocería luce un acabado mate Moonlight Grey que contrasta con la banda negra brillante que atraviesa el vehículo. Los detalles amarillos presentes en logos y pinzas de freno se replican en el habitáculo mediante gráficos y terminaciones inspiradas en las líneas exteriores.

    Bajo el capó, el HC25 mantiene el conocido V8 biturbo de 3,9 litros del F8 Spider, capaz de desarrollar 720 caballos de fuerza y 770 Nm de torque. Asociado a una transmisión F1 de doble embrague y siete velocidades, el modelo acelera de 0 a 100 km/h en apenas 2,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 340 km/h.

    Ferrari también incorporó avanzados sistemas electrónicos de control dinámico, incluyendo eDiff3, F1-Trac y SSC 6.1, buscando mantener el equilibrio entre prestaciones extremas y precisión de conducción.

    Como todo modelo desarrollado bajo el programa Special Projects, el HC25 es una creación absolutamente única. Su desarrollo tomó cerca de dos años y fue realizado en estrecha colaboración entre el cliente y el equipo de diseño de Ferrari.

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