El Volkswagen Golf 2024 asoma como regalo navideño

Volkswagen ya calienta motores para 2024. Y como regalo de Navidad de su parte, nos ha querido regalar la primera imagen oficial del Volkswagen Golf, una de las novedades más esperadas del próximo año. Será el último con motor a combustión, ya que la siguiente generación será en clave eléctrica.

A través de un video navideño protagonizado por Thomas Schäfer, CEO de la marca, en el que se hace un repaso de los hitos logrados por el gigante alemán en 2023, se anticipa el frontal del que será el nuevo Golf, el cual sufrirá un restyling para el final de su ciclo de vida actual.

“El año pasado no ha sido fácil, son tiempos duros pero estamos contentos de lo que hemos conseguido. Vamos a seguir avanzando para construir para hacer más robusto el futuro de Volkswagen. 2024 tendrá nuevos desafíos y nuevos productos... con uno en particular... “. Así introdujo Schäfer la primera imagen de la estrella del próximo año en VW.

En la imagen no se aprecian muchos detalles, pero sí algunos importantes como la parrilla y el logo del frontal iluminado (algo novedoso en la marca alemana, especialmente en un auto no eléctrico) y una firma luminosa de los faros particular respecto a otros Volkswagen. También atisban railes sobre el techo, lo que nos lleva a pensar que estamos ante una unidad de la versión familiar Variant.