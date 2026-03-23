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    Especial Mes de la Mujer: Ellas son más “busquillas” e influencers

    Conversamos con las amas y señoras de las áreas de marketing de 10 marcas. ¿Sobre qué? Acerca del rol de la mujer en el proceso de compra de un auto, lo que buscan, piden y exigen. También sobre cómo es hoy la comunicación hacia ellas y por qué son mejores influenciadoras. Esto fue lo que nos contestaron...

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil
    Couple in a car salon. Family buying the car. Elegant woman with her boyfriend FaustFoto

    Quizás qué hubiera sido del famoso invento de Karl Benz, si éste no hubiese tenido a su lado a Bertha Benz, su esposa, inversionista y socia comercial. Y es que fue ella, quien, literalmente, echó a andar al que se considera el primer auto de la historia. Fue en agosto de 1888, cuando esta decidida mujer tomó a sus hijos y se los llevó en el Motorwagen por más de 100 kilómetros entre Mannheim y Pforzheim, Alemania. Entonces no solo se convirtió en la primera persona en realizar un viaje en automóvil, sino también en la primera mecánica de autos del mundo, ya que durante el viaje debió ingeniárselas para hacer ciertos reparos a tan innovadora máquina.

    Una tremenda hazaña, de la cual ya casi se cumplen 140 años. Ejemplo perfecto de que la industria del automóvil -históricamente muy ligada a los hombres-, también ha sido cuestión de mujeres. Inventos claves para el confort y la seguridad a bordo, como el limpiaparabrisas, la calefacción y el GPS; han sido resultado de la determinación, audacia y valentía de varias figuras femeninas a través del tiempo.

    Hoy, y si bien aun existe una brecha entre hombres y mujeres en el rubro, el peso de nuestro género cada vez tiene más valor. De ahí, que las marcas de autos están más atentas y dispuestas a incluir en su mensaje -y producto-, lo que nosotras necesitamos, deseamos y también exigimos. Y es que saben que la decisión de compra, muchas veces pasa por nosotras.

    María José Saenz, gerente de marketing de Grupo BMW

    “La mujer tiene un rol cada vez más influyente en el proceso de decisión de compra de un vehículo. No solo participa activamente en la evaluación de las distintas alternativas, sino que también aporta una mirada integral sobre el uso real del automóvil en la vida cotidiana (...) Esta perspectiva práctica y estratégica hace que su opinión tenga un peso significativo en la elección final”, afirma María José Saez, gerente de marketing de Grupo BMW Chile.

    De acuerdo con Antonieta Melo, gerente de marketing de Ford Chile: “las mujeres suelen investigar más a fondo, comparar opciones y revisar información antes de tomar una decisión. Y en ese proceso suelen priorizar aspectos como seguridad, confiabilidad, eficiencia, tecnología y practicidad en el uso diario, elementos que hoy son centrales para todos los usuarios de un vehículo”.

    Antonieta Melo, gerente de marketing de Ford Chile

    Al respecto, Fabiana Grau, product manager de KGM Chile, señala que “más que centrarse solo en el motor o en la potencia, las mujeres piensan en cómo ese auto va a funcionar en su día a día, es decir, si es seguro, cómodo, si tiene buen espacio, si es fácil de manejar o de estacionar, o si realmente se adapta a su rutina”.

    Fabiana Grau, Product Manager de KGM Chile

    El mensaje

    Antes que se popularizaran los SUVs, eran las minivans aquellos modelos familiares por excelencia. Muy apetecidos por la clientela femenina por su versatilidad, espacio y comodidad. Ideales para trasladar niños al colegio, por ejemplo. De ahí, que se conocieran como “autos de mamás”.

    Más allá de ello, y de las características positivas que se le atribuían, ninguna marca quería tener un modelo que se identificara con este rótulo. Y es que por ese entonces, la comunicación, el marketing automotriz, estaba dirigido 100% a los hombres, viéndose a las mujeres solo como acompañantes.

    Olivia Tamboryn, gerente de marketing de Kaufmann

    “Se ha transitado desde una comunicación ´masculinizada´a una mucho más transversal e igualitaria. Las campañas actuales en medios muestran a mujeres en roles de liderazgo y conducción experta, eliminando el estereotipo de ´acompañante´. El enfoque hoy es el estilo de vida, independientemente del género", afirma Olivia Tamboryn, gerente de marketing de Kaufmann.

    Consuelo Lizana, marketing manager de Volvo Cars Chile

    Con ello también coincide Consuelo Lizana, marketing manager de Volvo Cars Chile: “hoy la comunicación busca reflejar una diversidad de usuarios. En lugar de segmentar por estereotipos, el foco está en mostrar cómo la movilidad puede adaptarse a numerosas realidades, desde profesionales y familias hasta nuevas generaciones que buscan una relación distinta con el automóvil”.

    Galia Sarria, gerente de marketing y producto de Grupo Magna Chile

    Galia Sarria, gerente de marketing y producto de Grupo Magna Chile, agrega: “el mensaje hoy es más completo y menos estereotipado. Hoy la comunicación considera aspectos que sabemos que son muy valorados por muchas mujeres, como seguridad, conectividad, facilidad de uso, comodidad y diseño, entre otros (...) Cada vez es más común ver mujeres protagonizando campañas y comunicaciones, cuando antes la mayoría de las piezas publicitarias estaban centrada en hombres”.

    Embajadoras atrevidas

    Ante la pregunta, ¿las mujeres se atreven más con marcas, colores o diseños no tradicionales? Hubo consenso general, y sí, somos más osadas a la hora de elegir las especificaciones de un auto, pero hay razones para serlo.

    “Hoy vemos a consumidoras mucho más abiertas a explorar distintas propuestas de diseño y configuraciones de vehículos. La decisión de compra está cada vez más vinculada a la identidad personal y estilo de vida de cada conductor”, apunta Manuela Kraemer, marketing manager de Jaguar Land Rover Chile.

    Manuela Kraemer, marketing manager de Jaguar Land Rover Chile

    Al respecto, Nicole Ávila, gerente de marketing y PR de Porsche en Chile, opina que: “en términos de colores, en Chile todavía predominan elecciones bastante clásicas, muchas veces influenciadas por criterios de practicidad o incluso por el valor de reventa del vehículo. Sin embargo, cuando existe la posibilidad de personalizar el auto, sí vemos más interés en explorar combinaciones distintas (...) Muchas veces esa creatividad aparece especialmente al interior del auto, donde las clientas suelen poner mucha atención en los materiales, colores y detalles de diseño”.

    Nicole Ávila, gerente de marketing Porsche en Chile

    De todo lo expuesto anteriormente, podría explicarse entonces que cada día existan más embajadores mujeres. ¿Opiniones al respecto?

    “Si, cada vez vemos más, pero también se da porque hay cada vez más mujeres que lideran comunidades, ya sea en redes sociales o en grupos más pequeños, no sólo famosas. Muestran un estilo de vida que hace sentido con las marcas, y eso genera una conexión, credibilidad y autenticidad, aspectos muy valorados, actualmente”, señala Alejandra Marfan, marketing manager de Subaru Chile.

    Alejandra Marfan, marketing manager de Subaru Chile

    Para Valentina Solari, marketing manager de DFSK: “cada vez vemos más mujeres como embajadoras en la industria automotriz, lo que refleja el crecimiento del público femenino en el mercado y la búsqueda de referentes cercanos. Las embajadoras muchas veces logran conectar de forma muy natural con las audiencias, mostrando un vehículo en contextos reales de uso, desde la vida familiar hasta el trabajo o los viajes”.

    Valentina Solari, marketing manager DFSK
    Más sobre:Mes de la mujer 20268MDía de la Mujermarketing automotrizBMWFordKGMKaufmannVolvoBAICPorscheSubaruDFSK

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