    España dice adiós a los triángulos y le da la bienvenida a las balizas

    Desde el 1° de enero de 2026, los conductores en España dejarán de usar los clásicos triángulos de emergencia y deberán señalizar averías y accidentes con la baliza V16 conectada, un dispositivo luminoso que busca reducir riesgos y mejorar la gestión del tránsito.

     

    España se prepara para un cambio relevante en materia de seguridad vial. A partir de este jueves 1 de enero de 2026, los tradicionales triángulos de emergencia dejarán de ser válidos y serán reemplazados por la baliza V16 conectada, un elemento que ya comenzó a implementarse y que apunta a reducir los atropellos en situaciones de detención forzada en carretera.

    ¿Qué es la baliza V16 y cómo funciona?

    Es una luz intermitente de color amarillo que se instala en el techo del vehículo mediante una base magnética, sin necesidad de que el conductor baje del auto. Su visibilidad supera el kilómetro de distancia y cuenta con batería propia, lo que permite su uso incluso cuando el vehículo queda sin energía tras una falla o accidente.

    Uno de los aspectos centrales de este dispositivo es su conectividad. Las balizas homologadas envían automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0 (Dirección General de Tránsito), permitiendo que otros conductores reciban alertas a través de los sistemas de información vial y facilitando la gestión del tráfico en tiempo real. Para cumplir con la normativa, deben garantizar al menos 30 minutos de funcionamiento y conectividad incluida por un periodo mínimo de 12 años.

    Con esta medida, queda fuera de norma los triángulos tradicionales y las luces no conectadas. La autoridad española ha adelantado que durante los primeros meses habrá un periodo de adaptación enfocado en la información a los conductores.

    Si bien la medida ha generado cuestionamientos respecto a su visibilidad en condiciones de luz diurna o en zonas con baja cobertura, el foco de la normativa está puesto en evitar que las personas se expongan al tráfico al bajar del vehículo, una situación que sigue siendo una de las principales causas de accidentes secundarios en carretera.

    ¿Y qué pasa en Chile?

    En Chile, la Ley de Tránsito ha sido objeto de múltiples modificaciones a lo largo del tiempo. Si bien no existe una norma específica dedicada exclusivamente a los triángulos de emergencia, sí se han incorporado cambios relevantes en materia de seguridad vial y dispositivos de emergencia, impulsados por distintos proyectos de ley recientes.

    Iniciativas como la Ley Jacinta y otras mociones parlamentarias han buscado modernizar la normativa, abordando temas como el fortalecimiento de la seguridad en carretera, exigencias médicas para conductores, control del ruido vehicular y la eventual incorporación de nuevos dispositivos de señalización, entre ellos las balizas luminosas tipo V16, como posible complemento o reemplazo de los triángulos.

    Sin embargo, el proyecto que apunta a su uso no ha tenido tramitación desde su ingreso a la Cámara de Diputados en 2023, por lo que los triángulos de emergencia continúan siendo obligatorio como principal elemento de preseñalización para autos detenidos en la vía.

