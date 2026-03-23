SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Especial Mes de la Mujer: Las marcas apuestan por ellas

    Las firmas automotrices locales incorporan a mujeres deportistas como embajadoras para visibilizar el talento femenino, transmitir valores y generar impacto social: más oportunidades, referentes y políticas que permitan reducir la brecha de apoyo en el deporte de alto rendimiento.

     
    Miércoles 1 de Noviembre 2023. Pista Atlética Estadio Nacional, Santiago.  Isidora Jiménez compite en las semifinales de los 200m planos del atletismo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023.  Foto: Oscar Muñoz Badilla / Team Chile  *Fotografía para uso editorial

    En un país donde el deporte femenino de alto rendimiento ha recibido históricamente poco apoyo y visibilidad, varias marcas automotrices están cambiando el tablero: no solo patrocinan talento, sino que lo elevan como eje de su comunicación y propósito. ¿Por qué lo hacen? Porque ven en estas deportistas valores afines —disciplina, resiliencia, superación y liderazgo— y una oportunidad para impulsar visibilidad, equidad y conexión con públicos más diversos.

    Riddara pone su sello en las hermanas Antonia y Melita Abraham (remo, ya que “representan la conexión con la naturaleza, la motivación de enfrentar desafíos y romper límites”, dice Maripaz Teran. “Su espíritu aventurero encaja con la propuesta de una pickup que explora sin renunciar a la aventura”, añade, y la marca las concibe como amplificadoras del deporte femenino.

    Antonia y Melita Abraham

    Mazda eligió a Bárbara Hernández (natación en aguas gélidas) porque encarna el “espíritu Mukainada” de levantarse y desafiar límites. Marcela Kuhn, marketing manager de la marca subraya su resiliencia y disciplina. “Esa combinación de valentía, pasión y perseverancia refleja nuestra filosofía de conexión humana”. Kuhn agrega que apoyar a Bárbara es también “apostar por historias que inspiran y enseñan resiliencia. Creemos que visibilizar estas trayectorias ayuda a construir referentes que van más allá del deporte: educan en perseverancia y esperanza”, afirma la ejecutiva.

    Tiane Endler

    La mejor futbolista de la historia de Chile es Tiane Endler, quien es apoyada por Kia por su excelencia y liderazgo global. “No se trata solo de deporte, sino de apoyar referentes que inspiran a nuevas generaciones”, resume Sebastián Miranda, y señala que Endler ayuda a visibilizar oportunidades para niñas que sueñan con el fútbol profesional.

    Por su parte, Mitsubishi apuesta por Valentina Toro (karate) como espejo de su ADN japonés de mejora continua. “El karate es un camino de autodisciplina y superación constante”, afirma Natalia Isla. Su apoyo busca ser “un aliado estratégico” para que la atleta se concentre en romper sus propias marcas. “Invertimos en procesos, no en apariencias; buscamos que nuestras deportistas cuenten con respaldo real para entrenar y competir”, dice Isla.

    Catalina Vidaurre

    JAC dio un paso institucional al convertirse en auto oficial del Team Chile rumbo a Los Ángeles 2028; entre sus 10 embajadores, cinco son mujeres —Catalina Vidaurre (MTB), Tania Zen (tenis de mesa), Isidora Jiménez (atletismo), Estela López (surf) y Macarena Pérez (BMX). Alejandra Figueroa destaca la urgencia de revertir la alta deserción femenina en la adolescencia: “Queremos ser un motor para que más niñas permanezcan en el deporte y vean un futuro posible”.

    Estela López

    Para JAC, el balance de género entre embajadores también ayuda a conectar con quienes toman decisiones familiares de compra. “Quisimos poner en valor a las mujeres deportistas, sobre todo porque enfrentan condiciones más exigentes para dedicarse a su disciplina. Una mujer deportista equilibra su deporte con su vida familiar y sus estudios y/o trabajo. Y cuando me refiero a su vida familiar no sólo hablo de las atletas que ya son mamás, sino también de las que aún no lo son y quieren serlo en el futuro. Perseguir tus sueños deportivos implica, en la gran mayoría de los casos, tomar decisiones sobre la maternidad que no son triviales, y como marca esperamos poder contribuir a sus historias de vida”, señala Figueroa.

    Dominga Jácome

    Subaru, que acompaña a Dominga Jácome (triatlón), subraya una relación de largo aliento con el deporte: “no se trata solo de llegar a una meta, sino de todo lo que hay en el camino”, comenta Alejandra Marfán, destacando perseverancia y conexión con la naturaleza.

    Las marcas también reconocen las barreras: financiamiento limitado, falta de infraestructura y escasa visibilidad mediática. Por eso su participación busca ser más que logos en una camiseta. “Buscamos amplificar trayectorias y generar condiciones reales para entrenar y crecer”, explica Maripaz Teran. En paralelo, varias empresas impulsan acciones concretas —programas de apoyo, difusión y acompañamiento profesional— para que el respaldo sea sostenible en el tiempo.

    Tania Zeng Sebastian Miranda

    Más allá del patrocinio, estas alianzas producen un efecto multiplicador: generan referentes, animan a niñas a permanecer en el deporte y presionan por políticas públicas e inversión privada. Como resume Sebastián Miranda, “las mujeres que desafían límites abren camino para otras”: el patrocinio corporativo, cuando es consistente, no solo potencia resultados deportivos sino que contribuye a una cultura más igualitaria y a una sociedad que reconoce el esfuerzo femenino como capital social y simbólico.

    Más sobre:NoticiasMes de la MujerDeportistasMarcas automotricesIndustria automotriz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia del crecimiento de las empresas, pero con “cohesión social”

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Megatoma: CDE inicia ofensiva para bajar en $6.759 millones el pago por la expropiación y pide retener dineros en disputa

    Conaf registra que este lunes no existen incendios forestales en combate tras el control de dos siniestros en Rapa Nui

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    El multimillonario de tecnología que advierte la llegada del “Anticristo” e incomoda a la Iglesia Católica

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    El clima en la Tierra se está volviendo “más extremo”, advierten los expertos: cuáles son los efectos más preocupantes

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Cuánto costarán los genéricos de Ozempic, tras la expiración de su patente en al menos 5 países

    Servicios

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Bono Control Niño Sano: ¿Quiénes reciben el beneficio y cuál es el monto este año?

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    Esta es la fecha del próximo cambio de hora en Chile que dará inicio al horario de invierno

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    ¿Cuándo es la Semana Santa? Revisa el calendario con los próximos feriados en Chile

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha
    Chile

    Comité político: Kast hace llamado de atención a Schalper (RN) e insiste en unidad en la derecha

    Menor financiamiento a magísteres en el extranjero y revisión de concursos: los focos de reducción presupuestaria del Ministerio de Ciencias

    Megatoma: CDE inicia ofensiva para bajar en $6.759 millones el pago por la expropiación y pide retener dineros en disputa

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia del crecimiento de las empresas, pero con “cohesión social”
    Negocios

    Presidente del BCI, Ignacio Yarur, resalta la importancia del crecimiento de las empresas, pero con “cohesión social”

    FNE inicia investigación por la adquisición de Klap por parte de Itaú

    Central Las Lajas de Alto Maipo vuelve a operar tras desconexión en 2022 por desprendimientos en las instalaciones

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio
    Tendencias

    La habilidad especial que tienen los súper ancianos en sus cerebros, según un reciente estudio

    Esto se sabe de la muerte de Leonid Radvinsky, el empresario detrás de OnlyFans

    Qué se sabe del accidente aéreo en el aeropuerto LaGuardia de Nueva York que dejó dos fallecidos y decenas de heridos

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami
    El Deportivo

    En vivo: Alejandro Tabilo enfrenta a Alex Michelsen por la tercera ronda del Masters 1000 de Miami

    Blanco y Negro se querella tras detección de camisetas de Colo Colo falsificadas en el aeropuerto de Pudahuel

    Manuel Mayo confirma el contacto entre Lucas Assadi y Marcelo Morales con narcobarrista: “No entendieron el problema”

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron
    Tecnología

    Review de la Kingston Canvas Go! Plus de 256 GB a vuelo de dron

    Review del Honor Magic8 Pro: equilibrio y la mayor autonomía del mercado

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana
    Cultura y entretención

    Dwayne Johnson luce una melena en el trailer del live action de Moana

    El cruce soñado de Joe Keery de Stranger Things con Angus Young de AC/DC en Chile

    Cómo Proyecto Fin del Mundo se transformó en el primer gran éxito de 2026 (con guiño a Violeta Parra incluido)

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán
    Mundo

    Los pasos en falso de Trump en la guerra contra Irán

    Presidente de Bolivia en el Día del Mar: “Nosotros no hacemos zanjas, hacemos puentes de integración”

    Avión de la Fuerza Aérea de Colombia sufre trágico accidente con más de 100 militares a bordo

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones
    Paula

    La historia de Kate Escobar, la luthier de acordeones

    Ni rápido ni lento: así funciona el metabolismo

    Reducción mamaria: las razones detrás de la decisión