¡Exijo una explicación! multan a un auto que iba sobre una grúa

Hay historias insólitas y la ocurrida en Francia, donde un vehículo que iba transportado en grúa sufrió una infracción por exceso de velocidad. Sí, parece ilógico, pero es real, de hecho, la multa se la llevó el dueño del vehículo y no el conductor del transporte. Aquí te contamos el extraño parte que vivió esta persona.

Según datos entregados por el sitio francés EasyRad, el dueño de un Alpine A110 sufrió una infracción de tránsito por haber superado la velocidad límite permitida.

Lo extraño de esto es que la cámara captó el momento exacto donde cruza el auto y se evidencia con claridad que es trasladado por una grúa. Además, no hay nadie en el puesto del conductor.

El insólito hecho ocurrió en la autopista parisina Peripherique y por lo que se ve en el parte, la sanción es al propietario del vehículo y no al conductor de la grúa, por lo que se deduce que el proceso de una multa está automatizado. Lo llamativo es que no hay una revisión de las multas que se cursan para no caer en este tipo de errores.

Según la información que entrega el sitio francés, las cámaras detectaron que la grúa iba a una velocidad de 79 km/h y la velocidad permitida en ese tramo era de 70 km/h, por lo que la sanción está bien, pero lo que no está correcto es a quién se le cruzó la infracción.

Ahora, el dueño del vehículo tiene a su favor un respaldo de evidencias donde se muestra específicamente que el auto está siendo transportado por una grúa y no debería ser difícil demostrar que la infracción está mala. Eso sí, todo el peso del parte pasaría al conductor de la grúa quien efectivamente cometió algo indebido y deberá asumir esta responsabilidad.