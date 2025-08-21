Ford celebra los 60 años del Bronco con un prototipo que no se puede comprar

Ford quiso celebrar las seis décadas del Bronco con una nueva pieza de diseño que revive la esencia más pura y audaz de su historia todoterreno. Reconocido por muchas razones, entre ellos por ser el modelo que manejó por horas O. J. Simpson mientras era perseguido por la policía en 1994, hoy se presenta con el Bronco Roadster Concept, un prototipo de techo abierto que es una reinterpretación moderna del legendario modelo U13 de 1966.

Aquel fue el más deportivo de la generación original, al que la marca del óvalo apodó como “el Mustang para caminos” por su enfoque minimalista y espíritu aventurero.

El diseño del Roadster Concept es un ejercicio de simplificación radical. Sin puertas, sin techo y sin plazas traseras, se concentra en la experiencia de conducción al aire libre.

En su interior, exhibe solo lo esencial: asientos forrados en cuero plateado sin reposacabezas, una palanca de caja manual y una pantalla de infoentretenimiento escondida, todo dispuesto sobre un piso desnudo pintado. La propuesta guía fue clara: “¿Qué se puede eliminar?”. La respuesta del equipo de diseño no tuvo contemplaciones.

La carrocería se presenta en un impecable tono white Wimbledon, acompañado por llantas estilo Fifteen52 Analog que emulan el look clásico. La tapa de carga se transforma en un elemento funcional con el logo Ford estampado en metal macizo, evocando los modelos de los años sesenta. Las defensas delanteras y traseras están rediseñadas con estética retro, mientras que la postura del vehículo destaca por su carácter robusto y llamativo.

Ford no tiene planes de producir este Roadster Concept; fue concebido exclusivamente como un homenaje al legado Bronco. Aun así, su potencia simbólica es inmensa: captura el “espíritu indomable” del 4x4 original y lo proyecta hacia el futuro con estética y sentimiento intactos.