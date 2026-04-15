SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Ford lanza servicio de renting flexible para empresas

    Ford GO permite acceder a vehículos sin compra, con costos predecibles y servicios incluidos.

     

    Ford presentó en Chile Ford GO, un nuevo servicio de renting a largo plazo orientado a empresas que buscan soluciones de movilidad más eficientes y flexibles. La propuesta está diseñada para pequeñas, medianas y grandes compañías, permitiéndoles acceder a vehículos sin necesidad de inversión inicial.

    El sistema opera mediante contratos de entre 12 y 36 meses, con distintas opciones de kilometraje, integrando en una sola cuota mensual una serie de servicios clave para la operación. Entre ellos destacan mantenimiento preventivo, seguro, patente, permiso de circulación e instalación de TAG, lo que simplifica la gestión administrativa y entrega mayor previsibilidad de costos.

    Ford GO cuenta con la posibilidad de renovar periódicamente la flota, permitiendo a las empresas mantenerse actualizadas según sus necesidades operativas. Además, el servicio ofrece una alta capacidad de personalización, configurando flotas a medida con modelos como Ranger, Maverick, Territory y Transit, junto con otros vehículos del portafolio según requerimientos específicos.

    Los usuarios también pueden acceder a plataformas como Ford Pro Portal, que permite monitorear en tiempo real el estado de los vehículos, gestionar mantenimientos y optimizar el uso de la flota mediante más de 3.000 alertas.

    El sistema de conectividad de fábrica facilita el seguimiento del consumo de combustible, el diagnóstico preventivo y la gestión eficiente de reparaciones, contribuyendo a reducir costos operativos y mejorar la productividad.

    Más sobre:NoticiasFordFord GOVehículos comercialesFlotasLeasingRenting

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Arzola por indicaciones a Escuelas Protegidas: “Tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto”

    “No me estoy jubilando”: Bernardo Matte Larraín aborda su salida del directorio de Bicecorp y asegura que sería positiva una rebaja de impuesto corporativo

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Presidente de Empresas Gasco: “Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país”

    FNE da luz verde a la compra de Empresas Banmédica por parte de Patria y Linzor Capital

    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    Lo más leído

    1.
    Frente al alza de los combustibles, Jaecoo lanza promoción con el 7 SHS

    Frente al alza de los combustibles, Jaecoo lanza promoción con el 7 SHS

    2.
    Honda lanza tres nuevas motocicletas para reforzar su posición en bajas cilindradas

    Honda lanza tres nuevas motocicletas para reforzar su posición en bajas cilindradas

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Lluvia en Santiago: cuándo podrían llegar las precipitaciones, tras el paso de sistemas frontales en la zona centro-sur

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Qué significa que se haya detectado un clúster de sismos activos bajo Santiago

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Cómo ha cambiado el régimen de Irán desde que estalló la guerra con Estados Unidos e Israel

    Servicios

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Cruzeiro vs. Universidad Católica por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Arsenal vs. Sporting por la Champions League en TV y streaming

    Ministra Arzola por indicaciones a Escuelas Protegidas: “Tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto”
    Chile

    Ministra Arzola por indicaciones a Escuelas Protegidas: “Tenemos la mejor disposición a mejorar este proyecto”

    Alfonso Silva, el nombre de Kast para la embajada de Chile en China

    Vodanovic se quedó con la maleta lista: no logró embarcarse para llegar a cumbre en Barcelona junto a Boric

    “No me estoy jubilando”: Bernardo Matte Larraín aborda su salida del directorio de Bicecorp y asegura que sería positiva una rebaja de impuesto corporativo
    Negocios

    “No me estoy jubilando”: Bernardo Matte Larraín aborda su salida del directorio de Bicecorp y asegura que sería positiva una rebaja de impuesto corporativo

    Presidente de Empresas Gasco: “Vislumbramos con optimismo el futuro de nuestro país”

    FNE da luz verde a la compra de Empresas Banmédica por parte de Patria y Linzor Capital

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic
    Tendencias

    Por qué el 10% de las personas no responde a las inyecciones GLP-1 como Ozempic

    Bukele dejará que la inteligencia artificial gestione la salud de El Salvador: cómo funcionará el nuevo sistema

    Día de la Cocina Chilena: estas son las recetas más buscadas por los chilenos

    La ANFA le raya la cancha a la ANFP por Juan Tagle: “¿Cómo vamos a votar por quien está en contra de la separación?”
    El Deportivo

    La ANFA le raya la cancha a la ANFP por Juan Tagle: “¿Cómo vamos a votar por quien está en contra de la separación?”

    Carta, llamado y solicitud: Everton entra en alerta por las quejas de la U contra el arbitraje y apunta a Roberto Tobar

    “Nos han robado”: las sanciones que arriesga Raphinha por su acusación tras la eliminación del Barcelona en la Champions

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos
    Tecnología

    Este es el mejor teléfono Samsung para hacer astrofotos

    Huawei muestra los nuevos Pura 90 Pro y Pura 90 Pro Max con cámara de 200 MP y colores difuminados

    Cómo la inteligencia artificial conquistó al desierto de Coachella

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era
    Cultura y entretención

    Un disco que sería distinto: Los Tres a 30 años del MTV Unplugged, el hito que definió una era

    Fotografías ícono de Pedro Lemebel llegan en gran formato al GAM

    Los íconos japoneses del post-rock toe regresan a Chile después de ocho años

    William B. Allen, analista estadounidense: “Trump ha apostado toda su presidencia al resultado de su política exterior”
    Mundo

    William B. Allen, analista estadounidense: “Trump ha apostado toda su presidencia al resultado de su política exterior”

    Llega a Teherán una delegación paquistaní en medio de los esfuerzos para una nueva ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos

    Al menos cuatro muertos y 20 heridos deja nuevo tiroteo en un colegio del sur de Turquía

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico
    Paula

    Día de la Cocina Chilena: los ingredientes infaltables para un plato típico

    Hablemos de amor: Cuando el amor no responde

    Más allá de la violencia escolar: la crisis de salud mental y soledad en la niñez