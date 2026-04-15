Ford lanza servicio de renting flexible para empresas

Ford presentó en Chile Ford GO, un nuevo servicio de renting a largo plazo orientado a empresas que buscan soluciones de movilidad más eficientes y flexibles. La propuesta está diseñada para pequeñas, medianas y grandes compañías, permitiéndoles acceder a vehículos sin necesidad de inversión inicial.

El sistema opera mediante contratos de entre 12 y 36 meses, con distintas opciones de kilometraje, integrando en una sola cuota mensual una serie de servicios clave para la operación. Entre ellos destacan mantenimiento preventivo, seguro, patente, permiso de circulación e instalación de TAG, lo que simplifica la gestión administrativa y entrega mayor previsibilidad de costos.

Ford GO cuenta con la posibilidad de renovar periódicamente la flota, permitiendo a las empresas mantenerse actualizadas según sus necesidades operativas. Además, el servicio ofrece una alta capacidad de personalización, configurando flotas a medida con modelos como Ranger, Maverick, Territory y Transit, junto con otros vehículos del portafolio según requerimientos específicos.

Los usuarios también pueden acceder a plataformas como Ford Pro Portal, que permite monitorear en tiempo real el estado de los vehículos, gestionar mantenimientos y optimizar el uso de la flota mediante más de 3.000 alertas.

El sistema de conectividad de fábrica facilita el seguimiento del consumo de combustible, el diagnóstico preventivo y la gestión eficiente de reparaciones, contribuyendo a reducir costos operativos y mejorar la productividad.