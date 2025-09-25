SUSCRÍBETE
¿Ford Mustang híbrido? Ahora parece que el rumor es cierto

Un medio especializado en la marca en Estados Unidos asegura que el dilatado proyecto está cerca de ver la luz.

 

El plan es viejo. Se remonta a 2017, contaba con un presupuesto millonario y tenía su debut programado para 2020. Pero no sucedió. Tampoco dos años después, cuando volvió a surgir la opción.

Ahora, de acuerdo a versiones de sitios de aficionados a la marca, parece ser real la opción de que se materialice el proyecto de contar con una versión híbrida del Ford Mustang, uno de los mayores símbolos de los muscle cars.

De acuerdo al sitio Ford Authority, se encuentra en desarrollo una versión híbrida del icónico modelo, con un prototipo montada en un S650 Ford Mustang. Muchos más detalles no se ofrecen, como si será híbrido o híbrido enchufable.

Conocido internamente como “S650E”, este proyecto no es sorprendente si se considera que la firma del óvalo azul anunció hace algún tiempo su compromiso de que todos los modelos con motor de combustión de su catálogo incluyan asistencia híbrida para el año 2030.

En este contexto, un Mustang híbrido se ajusta bien al enfoque de transición energética que muchas marcas están adoptando sin prescindir de sus modelos más icónicos.

Consultado por el medio Car and Driver, respondió en esa misma línea, aunque sin confirmar la posibilidad de un Mustang híbrido. “En 2024 dijimos que, para finales de la década, prevemos ofrecer sistemas de propulsión híbridos en toda la gama Ford Blue en Norteamérica. Más allá de esto, no comentamos especulaciones sobre futuros productos”, aseguró.

Uno de los retos más interesantes será mantener la identidad del Mustang: la sonoridad, respuesta del motor, aceleraciones contundentes.

Un asunto que se ve afectado con motor eléctrico o asistencia eléctrica que altere esas características que los seguidores tanto valoran.

También habrá que equilibrar peso, distribución y diseño para que el sistema híbrido no sacrifique ni estabilidad ni dinámica de conducción. Todos temas en los que, de seguro, en Ford están tratando de resolver.

