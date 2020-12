Grosjean cuenta detalles inéditos de su batalla de 28 segundos por escapar de las llamas

El piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean revivió para la televisión inglesa el terrible accidente del domingo pasado en el Gran Premio de Bahrein, donde su monoplaza del equipo Haas atravesó una barrera metálica y se partió en dos, incendiándose inmediatamente con él dentro. En en sus propias palabras, “fue como haber escapado de una bola de fuego”.

Grosjean explica que “para mí no fueron 28 segundos. Lo sentí más, como si hubieran sido 30 minutos. Cuando el auto se detuvo, abrí los ojos. Me desabroché el cinturón de seguridad de inmediato. Lo que no recordaba al día siguiente era qué hice con el volante. Porque no tengo el recuerdo de haberlo quitado. Luego me dijeron que no, que el volante se había ido entre las piernas, la columna de dirección y todo se rompió y se vino abajo”.

Mi primer pensamiento fue ‘voy a esperar, estoy boca abajo contra la pared, así que voy a esperar hasta que alguien venga y me ayude’. No me estresé porque obviamente en un primer momento no me di cuenta de que había un incendio.

“Luego miro a la derecha y a la izquierda y veo fuego. Entonces pensé ‘realmente no tengo tiempo para esperar’. Entonces, lo siguiente que hice fue intentar salir un poco más por la derecha, pero no funcionó. Ir de nuevo a la izquierda, y tampoco funcionó. Me volví a sentar y entonces pensé en Niki Lauda y su terrible accidente (Lauda sufrió quemaduras graves en un accidente en el Gran Premio de Alemania, en 1976).

Accidente de Niki Lauda.

Pensé que no podía terminar así. No podía ser mi última carrera. De ninguna manera. Así que lo intenté de nuevo. Luego vino el momento menos agradable, cuando mi cuerpo comenzó a relajarse. ‘Estoy en paz conmigo mismo y me voy a morir’. Me pregunté: ‘¿Me va a quemar el zapato, el pie o la mano, va a ser doloroso, dónde va a empezar? Supongo que eso fue en milisegundos.

Un segundo aire en su batalla por escapar

“Luego pensé en mis hijos. Pensé: ‘no, no pueden perder a su papá hoy’. Así que no sé por qué, pero decidí girar mi casco hacia el lado izquierdo y subir y tratar de torcer mi hombro. Eso funcionó, pero luego me di cuenta de que era mi pie el que estaba atascado en el auto. Volví a sentarme, tiré mi pierna izquierda tan fuerte como pude. El zapato se quedó ahí, pero pude sacar el pie. Después intenté salir otra vez”.

“Tenía ambas manos en el fuego en ese momento. Mis guantes que son normalmente rojos, comenzaron a cambiar de color y ponerse completamente negros. Sentí dolor en mis manos pero también alivio por haber salido del auto. Luego salté y entré en la barrera. Ahí sentí a Ian (Roberts, médico de la FIA) tirando de mi traje. Supe que ya no estaba solo y que había alguien conmigo”.

Después de la extracción y los controles inmediatos en el auto del personal médico, Grosjean caminó hacia una ambulancia. El francés recalcó eso: “fue clave que hubiera algunas imágenes de mí caminando hacia la ambulancia. Aunque había salido del fuego, necesitaba enviar otro mensaje contundente de que estaba bien”.

Fuente: Reuters.