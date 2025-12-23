Gustavo Aravena, gerente Soueast: “Esperamos vender más de mil unidades en nuestro primer año”

Una nueva marca llega al mercado chileno. Se trata de Soueast que hizo su debut oficial en Chile bajo la representación de Andes Motor. Con presencia en más de 60 países, Soueast llega con un catálogo inicial de cuatro modelos SUV: S06, S06 PHEV, S07 y S09. Esta marca es una submarca de Jetour dentro del holding Chery, diseñada para enfocarse en SUV suburbanos y energías nuevas. La estrategia contempla una expansión ambiciosa en el país, proyectando la incorporación de hasta ocho nuevos modelos en los próximos dos años.

Gustavo Aravena, gerente de la marca, explica que “El posicionamiento de Soueast se basa en ofrecer una experiencia de conducción urbana mejorada y que busca redefinir la movilidad a través de modelos que son accesibles, modernos y tecnológicos. La marca quiere captar la atención de consumidores que buscan un equilibrio entre estilo y rendimiento, ofreciendo SUV que cumplan con esas expectativas.

¿Qué diferenciación buscarán con las otras marcas del mismo grupo, como Jetour?

Soueast busca diferenciarse mediante una mayor atención a los detalles y la calidad percibida. La estrategia consiste en lanzar un portafolio atractivo desde el principio, donde los modelos no compiten directamente con Jetour, sino que se complementan suavemente, incorporando tecnología como el S06 PHEV, que ofrece una experiencia híbrida enchufable que no está disponible en la gama de Jetour.

¿Cuál es el público objetivo?

Soueast se enfoca en la nueva juventud urbana y en familias que buscan vehículos eficientes, con estilo y que requieren de espacio y comodidad. Estamos apuntando a aquellos que valoran la movilidad inteligente y el diseño atractivo, así como características de rendimiento superior.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta Soueast en el mercado chileno?

Un gran desafío será posicionarse como una marca que no sea solo una más del montón en un mercado saturado. Debemos convivir con Jetour y buscar cómo diferenciarnos mientras competimos por la atención del mismo cliente, en la misma sala de venta. La canibalización de productos entre marcas dentro del grupo también es una preocupación, ya que puede afectar las ventas globales.

Tenemos que ser capaces de buscar el cómo, qué queremos entregar, qué ADN queremos visibilizar para cada uno de los modelos, buscando el equilibrio con su marca hermana.

A mediano plazo, tendremos que ser capaces de visualizar, también, el performance de cada uno de los modelos que tenemos y estar siempre evaluando la mejor solución para satisfacer a nuestros clientes.

¿Cuál es el plan de puntos de ventas?

De a poco se irán viendo Jetour y Soueast solas en un local, sin las otras marcas del grupo Andes Motor, sobre todo porque ambas tienen una gama muy amplia de productos y necesitamos espacio para poder mostrarlas.

También trabajaremos en locales únicos, como el que abrimos esta semana en Movicenter, que será el primero exclusivo de Souseast. Y también están listos algunos con ambas, como el de Plaza Tobalaba y otros en regiones. La idea es tener presencia desde Antofagasta hasta Castro y muy pronto, también, tendremos uno en el sector de Vitacura.

Después vamos a seguir buscando ubicaciones donde puedan estar las marcas en solitario y los otros que no nos den por cobertura, por espacio, vamos a privilegiar locales mixtos.

¿Cómo será la gama en un comienzo?

Vamos a partir con el S06, que estará disponible con motores 1.5 y 1.6, ambos turbo, y asociados a transmisiones automáticas 6DCT y 7DCT, respectivamente, ambos con alto nivel de equipamiento de confort y seguridad. Los precios van desde $15.990.000 hasta los $ 18.490.000, ambos con un bono incluido.

En un par de días estará disponible el S06 PHEV que combina un motor turbo de 154 Hp y otro eléctrico, alcanzado entre ambas propulsiones una autonomía de 1.140 km. Aquí los precios serán desde $ 25.990.000 (con bono).

En enero será el turno de los modelos más grandes, como el S07 y el S09, y tenemos en carpeta para el segundo semestre de 2026 el S08, el S05 y la camioneta P03.

¿Qué expectativas tienen para el futuro de Soueast en Chile?

Estamos optimistas. Esperamos vender más de mil unidades en nuestro primer año. Con la proyección de un mercado de 320 mil unidades, tenemos confianza en que Soueast podrá destacar y crecer, presentando productos que ofrezcan un valor real a los consumidores chilenos.