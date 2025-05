GWM Poer 2.0: se completa la renovación de la familia

La nueva Poer 2.0 está disponible en versión estándar (derecha) y Plus (izquierda), las que se diferencian en diseño y equipamiento.

En enero pasado GWM agregó a su portafolio la Poer 2.4, las más potente de la gama hasta el momento, y ahora fue el turno de renovar la versión de acceso 2.0, completando así la renovación completa de su exitosa familia de camionetas, que según el último informe de las Asociación Nacional Automotriz (Anac), Poer se sitúa en el tercer lugar de las pick-up más vendidas con 2.244 unidades inscritas en lo primeros cuatro meses de 2025.

Se trata de una actualización en diseño exterior, interior y equipamiento en Poer 2.0 y Poer Plus 2.0, las que ahora no solo se diferenciarán por su transmisión, sino también por tener una imagen distinta entre sí.

GWM Poer Plus 2.0.

“Desde su llegada a fines de 2020, Poer se ha convertido en un referente en su segmento lo que la llevó a ser reconocida por la prensa especializada, como Mejor Camioneta 2021 en el premio ‘Los Mejores’. Además 2024 fue un año histórico para GWM, consolidándose entre las 10 marcas más vendidas del país y logrando un lugar destacado en el Top 3 del segmento de camionetas, donde Poer ha jugado un rol protagónico. Este facelift reafirma la apuesta de la marca por seguir fortaleciendo su lineup con productos robustos, confiables y cada vez más tecnológicos”, señaló Fernando Maldonado, gerente de GWM Chile.

La nueva Poer 2.0 conserva sus dimensiones, que la posicionan como una de las medianas más grande del país y se anota con 5,4 m de largo 1,9 m de ancho y 1,8 m de ancho, mientras que su distancia entre ejes es de 3.230 mm. En tanto su capacidad de carga sigue siendo de una tonelada y la caja de carga mide 1.520 mm en largo, 1.520 mm en ancho y 538 mm en alto.

Poer 2.0 vs. Poer Plus 2.0

El facelift de la Poer 2.0 ofrecerá dos variantes, de acuerdo a diseño (estándar o tradicional y Plus), las que además tendrán dos versiones de equipamiento cada una (Elite y Deluxe).

La GWM Poer 2.0 tradicional o estándar tiene una máscara tipo red sin marco.

La GWM Poer tradicional ahora viene con un look más robusto el que se logra gracias a un frontal más grande, en el que destaca su nueva parrilla en forma de malla y sin marco y que va unida a unos rediseñados focos con una tira LED inferior. En tanto, sus neblineros dejan su forma rectangular para dar paso a unos redondos.

Además, integra los ganchos exteriores en el pick-up (dos por costado), mientras que en la zaga su portalón deja el logo de la marca para grabar en relieve la sigla GMW y las luces traseras vienen con nuevo diseño interior y una carcasa transparente.

GWM Poer 2.0.

La marca agrega que dentro de las modificaciones que no se aprecian a simple vista están los nuevos neumáticos AT para todas las versiones, nuevas protecciones de zonas bajas y un candado especial para el neumático de repuesto.

Respecto al interior hay un rediseño, partiendo por el volante que ahora es de tres radios con comandos al volante, una nueva disposición de las salidas de aire, una teclera con acceso rápidos a las principales funciones (climatización, control de emergencia y luces de emergencia), una nuevo lugar para la palanca de cambio, un nuevo cuadro de instrumentos de 3,5’' análogo con computador a bordo y una pantalla de 12,3′' para el sistema multimedia, hoy con conexión inalámbrica para Android Auto y Apple CarPlay, entre otros.

El interior de la nueva Poer 2.0 estándar viene con un control de instrumento análogo y una pantalla táctil central de 12.3''.

Respecto al equipamiento la versión Elite ofrece encendido automático de luces, neblineros traseros, llantas de 17′' diseño Elite, encendido por botón, climatizador, dos puertos USB, cuatro parlantes, control crucero, entre otros.

La Poer 2.0 Deluxe agrega neblineros delanteros con función de giro, función Follow Me Home para los focos, espejos con defroster y plegado eléctrico, llantas de 17′' estilo Deluxe, alzavidrios eléctricos con función one-touch y anti-atrape para conductor, puerto USB auxiliar en el parabrisas (para instalación de dashcam), tapiz y volante de cuero sintético, asientos con reglajes eléctricos, espejos con defroster y plegado eléctrico y 6 parlantes.

En el caso de la Poer Plus 2.0 su estética exterior es completamente distinta y adopta la estética de su hermana Plus 2.4, tanto que son casi idénticas. Así entonces, la nueva variante de la pick up viene con una máscara con borde grafito o cromado, parachoques más alto, entradas más amplias, pasos de rueda con ensanches, pisaderas más prominente, llantas bitono de 18′', iluminación full LED y portalón amortiguado.

La Poer Plus 2.0 tiene un frontal más elegante con barras y marco, con el logo de la marca en el centro.

En el interior también hay diferencias con la versión estándar. Si bien mantiene el rediseño, el cual está basado en el Tank 500, destaca un tablero horizontal con dos pantallas flotantes y una consola central elevada. El clúster en ellas es digital de 7′' pero mantiene la pantalla central de 12,3′'.

En el interior de la Poer Plus 2.0 destacan su dos pantallas digitales, una para el clúster y otra para el sistema de infoentretenimiento.

Acá también hay versión Elite y Deluxe. La primera viene de serie con salida de aire para plazas traseras, indicador de temperatura exterior, comandos por voz, nuevos USB (A y C), un puerto USB tipo A en las plazas traseras, cargador inalámbrico, freno de mano eléctrico, volante ajustable en altura y profundidad, paddle Shift y botones auxiliares, entre otros.

La GWM Poer 2.0 mantiene su capacidad de carga de 1 tonelada.

La versión Deluxe de la Poer Plus 2.0 agrega sunroof, barras en el techo, acentos cromados en parrilla, espejos y manillas y peldaño retractil en portalón. Además en su interior viene con alzavidrios one-touch y anti-atrape en todas las plazas, asientos delanteros calefaccionados, volante calefaccionado, compartimiento portaobjetos refrigerado, puerto USB en el parabrisas, regulación eléctrica de los asientos, entre otros.

La nueva Poer 2.0 viene con opción de tracción 4x2 y 4x4.

En seguridad, la Poer 2.0 serie de serie con doble airbag, frenos de disco a las cuatro ruedas, con ABS y ESP, control de estabilidad, sistema anti vuelco, asistente de frenado de colisión secundaria, control de descenso, asistente de partida en pendiente, sensores de retroceso, cámara de retroceso, monitor de presión de los neumáticos y anclaje ISOFIX.

La Poer 2.0 Deluxe y Poer Plus 2.0 Elite vienen con cuatro airbags y cámara lateral de punto ciego.

Finalmente la Poer Plus Deluxe viene con seis airbags, cámara en 360°, sensores delanteros de estacionamiento y sistema ADAS, que incluyen asistente de fatiga, reconocimiento de señales del tránsito, luces altas inteligentes, control crucero adaptativo, asistente de frenado de emergencia, aviso de colisión frontal y trasera, asistente de mantenimiento y centrado de carril y asistente de evasión.

La Poer 2.0 mantiene su motor, eso sí, ahora cumple con la norma Euro 6c. Se trata de un 2.0 turbodiésel con inyección Common Rail de 161 Hp y 400 Nm, asociada a una caja manual de 6 velocidades o una automática ZF de 8 marchas.

Entre enero y abril, la Poer se posiciona como la tercera camioneta más vendida en el mercado chileno.

La tracción puede ser 4x2 o 4x4. En el caso del modelo con caja manual el sistema de tracción es un 4WD con selector electrónico y dirección con asistencia hidráulica.

Las versiones con caja automática viene con el sistema de tracción AWD, que según necesidad gestiona automáticamente el reparto entre ejes, pero también cuenta con una reductora y bloqueo electrónico de diferencial trasero en las versiones Deluxe.

Los precios y versiones de la nueva Poer 2.0 son los siguientes:

Poer Elite MT 4×2: $ 17.490.000 + IVA

Poer Deluxe MT 4×2: $ 18.190.000 + IVA

Poer Elite MT 4×4: $ 18.990.000 + IVA

Poer Deluxe MT 4×4: $ 19.690.000 + IVA

Poer Elite AT 4×4: $ 22.590.000 + IVA

Poer Deluxe AT 4×4: $ 25.090.000 + IVA