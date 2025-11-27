Honda presenta en Chile las nuevas CB350 H’Ness y CL300

La media cilindrada suma dos nuevas cartas con la llegada de la CB350 H’Ness y la CL300, motocicletas que amplían la oferta para un público cada vez más diverso y exigente. Son propuestas distintas pero complementarias: una con espíritu clásico y alma urbana; la otra, una scrambler moderna diseñada para quienes alternan ciudad y caminos mixtos.

Según José Ignacio Zenteno, subgerente comercial 2W de la marca, estos lanzamientos “acercan a los usuarios modelos que combinan diseño, tecnología y desempeño, manteniendo viva la esencia clásica que ha marcado nuestra historia”. Ambas incorporan equipamiento actual, ingeniería eficiente y los estándares de seguridad que hoy exigen los motociclistas.

CB350 H’Ness: estilo retro

La H’Ness rescata la estética de las motos tradicionales con una ejecución moderna. Su motor monocilíndrico de 348 cc, de 20,8 HP y 30 Nm, destaca por su entrega lineal y un sonido grave que subraya su identidad clásica. La combinación de chasis de acero, suspensión telescópica delantera y doble amortiguador trasero permite un manejo estable tanto en ciudad como en rutas interurbanas.

El equipamiento incluye iluminación Full LED, embrague asistido y antirrebote, ABS doble canal, neumáticos sin cámara y un tablero analógico-digital que añade modo ECO, indicador de batería y consumo promedio. Con un estanque de 15 litros y 180 kg en orden de marcha, se perfila como una compañera ideal para desplazamientos prolongados.

El precio de la Honda CB350 H’Ness en Chile es de $4.290.000 en colores rojo, gris y negro.

CL300: una scrambler versátil

La nueva CL300 apunta a quienes disfrutan de una conducción dinámica y adaptable. Su motor DOHC de 286 cc, 25,8 HP y 26 Nm, ofrece una respuesta equilibrada para trayectos urbanos y escapadas fuera del pavimento. Su geometría scrambler con rueda delantera de 19”, escape elevado y suspensiones de 134 mm adelante y 145 mm atrás permiten enfrentar caminos irregulares con confianza.

Incluye ABS en ambas ruedas, iluminación LED, embrague asistido y antirrebote, arranque eléctrico y un estanque de 12,2 litros. Su peso de 172 kg facilita una conducción accesible para distintos tipos de usuario.

El valor de la nueva Honda CL300 en Chile es de $5.190.000. Está disponible en amarillo y negro.