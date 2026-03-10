SUSCRÍBETE
    Honda revive el Insight: el histórico híbrido que desafió al Prius prepara su regreso

    El modelo fue uno de los primeros autos híbridos producidos en serie podría volver al mercado con una propuesta completamente renovada. Su motorización no será la misma.

     

    El Insight fue uno de los nombres más emblemáticos en la historia de la electrificación, al ser el primer vehículo híbrido de Honda y, a finales de la década de los 90, el primer rival del Toyota Prius. Ahora prepara su regreso.

    Su retorno al mercado será con una propuesta totalmente renovada, adaptada a la nueva era de movilidad eléctrica.

    Al momento de su lanzamiento hace casi tres décadas, el modelo destacó por su enfoque innovador: combinaba un pequeño motor a combustión con un sistema eléctrico que apoyaba las aceleraciones y reducía el consumo de combustible, una solución adelantada para su época.

    Además de su tecnología, el primer Insight llamó la atención por su diseño aerodinámico y liviano, pensado para maximizar la eficiencia energética. Incluso incorporaba una carrocería de aluminio y un sistema híbrido denominado Integrated Motor Assist (IMA), que ayudaba al motor de gasolina durante el arranque y las aceleraciones para reducir el gasto de combustible y las emisiones.

    Con el paso de los años el modelo evolucionó y tuvo varias generaciones, incluyendo versiones sedán híbridas más convencionales que compartían plataforma con el Honda Civic. Sin embargo, el Insight dejó de producirse en 2022, cuando la marca decidió reorganizar su gama electrificada y potenciar otros modelos híbridos dentro de su portafolio.

    Ahora, la compañía japonesa anunció el regreso del nombre Insight con un enfoque distinto al original, un SUV completamente eléctrico con una autonomía de 500 kilómetros en modo WLTC, manteniendo el legado tecnológico que lo convirtió en uno de los referentes tempranos de la movilidad eficiente.

    El motor eléctrico delantero, alimentado por una batería de 68,8 kWh, entrega 201 CV de potencia y 310 Nm de par.

    Honda lo presentó así sus principales características: “Su diseño exterior, reconocible al instante, crea una impresión potente y dinámica con una forma definida y fluida, buscando atraer la atención de forma natural en zonas urbanas. El espacio interior ofrece un conjunto cómodo y relajante, tanto para el conductor como para los pasajeros, y una variedad de comodidades aportan un valor espacial de alta calidad”.

    Las reservas en Japón comenzarán el 19 de marzo y su lanzamiento está programado para el segundo trimestre del año.

