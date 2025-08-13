Hyundai activa la preventa en Chile del Inster, su SUV eléctrico mini

La llegada del nuevo Hyundai Inster a Chile es inminente. El SUV mini de los coreanos que fue elegido “Vehículo Eléctrico del Año” en los World Car Awards 2025, al menos, ya inició su preventa en el país a través del sitio de la marca.

El proceso se extenderá hasta el 28 de agosto y, tal como lo señala el aviso, dispondrá de unidades limitadas. ¿El precio? Desde $19.990.000 (precio de lista: $21.990.000). El costo de la reserva es de $500.000.

¿Cómo es el pequeño Inster?

Su diseño moderno y compacto, pensado para la movilidad urbana. Tiene una longitud de 3.825 mm, una anchura de 1.610 mm, una altura de 1.575 mm, y su maletero tiene una capacidad de 280 litros, ampliables a 351 litros.

Está impulsado por un motor delantero que puede entregar de 71 (97 hp) u 84 kW (115), según versión, y que toma energía de sus baterías de 42 o 49 kWh.

La versión de largo alcance ofrece una autonomía de hasta 370 km, según el ciclo WLTP, mientras que la versión estándar proporciona 327 km.

Ambas cuentan con un cargador a bordo de 11 kW, permitiendo una carga rápida que alcanza del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos cuando se utiliza una estación de carga rápida de 120 kW.

El Hyundai Inster incorpora tecnología de vanguardia como sus dos pantallas de 10 pulgadas, conectividad avanzada y capacidad de carga bidireccional (V2L), permitiendo alimentar otros dispositivos eléctricos.

Entre su amplia gama de asistentes de conducción, aparecen el monitor de visión periférica, asistente de aparcamiento trasero, monitor de ángulo muerto, asistente de colisión frontal, asistente de mantenimiento de carril y control de crucero inteligente, entre otros.​