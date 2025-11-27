Hyundai Camiones & Buses proyecta crecimiento de 20% para 2026

En Hyundai Camiones & Buses ya comenzó la etapa de balance de 2025 y también el momento de trazarse metas para el año que viene. El análisis es positivo y destaca la consolidación de su presencia en el mercado público y la mejora de su oferta de motores, como el nuevo de 3,9 litros presentado en abril.

Mirando hacia 2026, la marca representada en Chile por Indumotora, proyecta 12 meses intensos y positivos. “La compañía proyecta aumentar sus colocaciones en, al menos, un 20% respecto a 2025 y elevar su participación de mercado, impulsada por el lanzamiento de nuevos modelos”, señaló en un comunicado.

Además, adelantó que durante el segundo trimestre espera que se inicie la comercialización de vehículos con norma Euro 6, “reafirmando el compromiso de Hyundai Camiones & Buses con las normas de eficiencia y sostenibilidad”.

“Con todo lo logrado en 2025 estamos seguros de que el próximo año traerá crecimiento y consolidación para la marca. Es que ya estamos preparando algunas importantes novedades de Hyundai Camiones & Buses que llegarán a los segmentos más competitivos del mercado”, destacó John Novoa, gerente de la División de Vehículos Comerciales de Indumotora.

Landking también muestra resultados positivos

Landking, otra marca representada por Indumotora, realizó su propio balance tras un año de presencia en Chile. En ese periodo, alcanzó ventas por más de 500 unidades, logrando un 9,3% de participación en el segmento de minitrucks clase B y un 3,4% en camiones livianos.

La marca destacó su red de 22 puntos de venta a lo largo del país y anticipó la apertura de otros siete durante 2026, reflejando su intención de seguir expandiéndose dentro del mercado local.