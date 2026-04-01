Isuzu lleva la D-Max al extremo: mira la pick-up convertida en auto de carreras

Isuzu D-Max le hace un guiño al mundo del alto rendimiento con una de sus versiones más extremas jamás desarrolladas. La firma japonesa presentó en Tailandia una exclusiva variante preparada para los circuitos que transforma el concepto tradicional de una pick-up, acercándola más a un auto de carreras que a un vehículo de trabajo.

Bautizada como Racer, nace como parte de una estrategia para impulsar el automovilismo accesible, a través de una nueva serie monomarca en Asia. Sobre esa base, la D-Max fue profundamente modificada para adaptarse a un uso en pista, manteniendo solo su esencia estructural y transformando todo lo demás.

En el apartado mecánico, equipa un motor turbodiésel de 2.2 litros altamente intervenido, capaz de desarrollar cerca de 280 hp y más de 500 Nm de torque. Este incremento se logra gracias a un nuevo turbo, mejoras en la gestión electrónica y un sistema de refrigeración optimizado.

Pero donde realmente se aprecia la transformación es en su comportamiento dinámico. Incorpora suspensión de competición ajustable, frenos de alto rendimiento con pinzas multipistón y un chasis reforzado, todo orientado a maximizar el rendimiento en circuito.

A esto se suma un completo paquete aerodinámico con splitter frontal, difusor trasero y un gran alerón regulable, elementos poco habituales en una camioneta.

El interior también refleja su enfoque radical: desaparecen los elementos de confort y se incorpora una jaula antivuelco homologada, un asiento de competición y sistemas de telemetría, dejando claro que no está pensada para la calle.

Este desarrollo demuestra la versatilidad del modelo, que desde su lanzamiento en 2002 ha evolucionado desde una pick-up de trabajo a una plataforma capaz de adaptarse a múltiples usos, incluso el automovilismo.

En cuanto a su producción, será limitada a 15 unidades y estará destinada exclusivamente a competición. Su precio rondaría los US$40.000 (unos $37 millones), por debajo de su costo real, como parte de la estrategia de la marca para fomentar la participación en la categoría.