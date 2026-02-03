Jaguar prueba su nuevo GT eléctrico en el hielo del Ártico

En medio de temperaturas que llegan hasta los –40°C, Jaguar trasladó sus prototipos más recientes al norte de Suecia para continuar el desarrollo de su próximo GT eléctrico de cuatro puertas. Las pruebas se realizan en lagos congelados dentro del Círculo Polar Ártico y forman parte del proceso técnico más amplio que ha llevado adelante la marca.

El modelo se encuentra en una fase clave de validación. En total, el programa considera cerca de 150 prototipos que han recorrido cientos de miles de kilómetros en distintos entornos, desde desiertos hasta pistas heladas, además de simulaciones virtuales. El objetivo es evaluar el comportamiento de todos los sistemas antes de su llegada a producción.

Durante las pruebas invernales, los equipos afinan la respuesta de los modos de conducción, el control de la tracción eléctrica y el chasis, buscando reacciones predecibles y un andar cómodo incluso en superficies de baja adherencia. Según la marca, este trabajo apunta a mantener una conducción reconocible bajo cualquier condición climática.

El GT contará con un sistema eléctrico de tres motores y tracción total, con más de 1.000 caballos de potencia. La distribución del par se ajusta de forma precisa según la superficie, mientras se prueban elementos como la dirección en las cuatro ruedas, suspensión neumática, amortiguadores activos y neumáticos de invierno de 23 pulgadas.

“Jaguar siempre ha estado ligada al placer de manejar y este nuevo GT eléctrico no será la excepción. Puede ser cómodo cuando uno lo necesita, ágil cuando se le exige y siempre con potencia disponible”, aseguró Matt Becker, director de ingeniería de vehículos de JLR.

Tecnología térmica

Las bajas temperaturas también permiten validar el sistema ThermAssist™, que reduce el consumo energético asociado a la calefacción y recupera calor para el sistema de propulsión o el habitáculo, incluso bajo cero. Esto busca mantener la autonomía en climas fríos.

Desde la dirección de la marca, Rawdon Glover afirmó que el proyecto apunta a una experiencia fiel al ADN de Jaguar: “Desde el inicio quisimos lograr una experiencia de conducción auténtica y crear un auto atractivo tanto al manejarlo como al mirarlo”.