Jaguar vuelve a producir el icónico C-Type, ganador de Le Mans en 1953

El año pasado Jaguar lanzaba el documental The Racers that Stop the World, una obra audiovisual que pretendió ensalzar el desarrollo y hazañas del viejo Jaguar C-Type lanzado en 1951 y que dos años más tarde se coronó en las 24 Horas de Le Mans. Este prodigio de la ingeniería británica fue el primer auto en integrar frenos de discos en las cuatro ruedas. Ahora, justo en el aniversario 70 de este boom, Jaguar comienza a dar vida nuevamente a unidades del recordado C-Type. Y lo hace a lo vieja escuela, puesto que el modelo lleva un motor seis cilindros con tres carburadores.

La especial colección de Jaguar está limitada a solo ocho unidades. La historia de este legendario modelo de Jaguar fue muy efímera, puesto que se ensambló en Reino Unido entre 1951 y 1953 en un número de apenas 53 ejemplares, 43 de los cuales fueron adquiridos por clientes privados. El Jaguar C-Type Continuation, como se llama esta versión actual, hará su debut este viernes en el Concours of Elegance en Hampton Court Palace, Inglaterra. El Continuation está basado en el coche ganador de Le Mans, lo que en la práctica significa que lleva los rupturistas frenos de disco y no los frenos de tambor que equiparon las primeras unidades.

Bajo el capó, el Jaguar C-Type lleva el motor de seis cilindros en línea y 3.4 litros, alimentado por tres carburadores Weber, que desarrolla 220 caballos. La marca dice que cada unidad motriz tarda nueve meses en fabricarse. Como rasgo de modernidad pueden hallarse un sistema de cinturón de arnés aprobado por FIA y una bomba hidráulica Plessey en la caja de cambios que bombea fluido a los frenos.

La marca británica no ha dejado detalles al azar y sostiene que el C-Type Continuation ha completado testeos por más de mil horas a alta velocidad. La primera unidad será entregada en 2022, en tanto que los ocho dueños tendrá la opción de elegir entre 12 colores de carrocería y ocho tonos de interior.