    Kawasaki Ninja 7 Hybrid, una motocicleta con nuevas energías y de alto desempeño

    La icónica familia de las dos ruedas incorpora por primera vez en el país una cadena de poder de este tipo, combinando motor térmico y eléctrico para ofrecer alto rendimiento, bajas emisiones y una experiencia de conducción inédita.

     

    Kawasaki da un paso histórico en el mercado nacional con la llegada de la Ninja 7 Hybrid, su primera motocicleta híbrida de alto desempeño disponible, una propuesta que combina la deportividad característica de la saga Ninja con una innovadora tecnología orientada a la eficiencia y la reducción de emisiones.

    Desarrollada originalmente en Japón y explorada por Kawasaki desde 2023, este modelo se posiciona como un pionero al integrar un motor de combustión interna bicilíndrico en paralelo de 451 cc con un motor eléctrico de tracción, dando vida a una experiencia de conducción única.

    Esta combinación permite ofrecer una aceleración instantánea que puede rivalizar con motocicletas supersport de hasta 1.000 cc, gracias a su función e-boost, junto a un consumo comparable al de una moto de 250 cc.

    Uno de sus principales atributos es su versatilidad: puede desempeñarse como un eficiente medio de transporte urbano, también deportivo y para trayectos cortos y a baja velocidad.

    La motocicleta ofrece tres modos de conducción (Sport-Hybrid, Eco Hybrid y EV) que adaptan su carácter a distintas condiciones de manejo. Además, prescinde de la palanca de embrague tradicional, permitiendo realizar los cambios mediante switches en el manillar, lo que facilita las maniobras a baja velocidad. A esto se suma el modo Walk, que entrega asistencia adicional al mover la moto en espacios reducidos.

    En materia tecnológica, la Ninja 7 Hybrid incorpora frenado regenerativo, que recarga la batería durante las desaceleraciones, optimizando la autonomía del sistema eléctrico. Todo esto se integra en un chasis ligero y aerodinámico, diseñado para mantener una sensación de manejo familiar para los usuarios tradicionales de la marca.

    El equipamiento se completa con pantalla TFT multifunción, conectividad Bluetooth, iluminación full LED y un diseño que conserva el ADN agresivo y deportivo que distingue a la línea Ninja.

