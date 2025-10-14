KGM Actyon 2026: así es el primer modelo en Chile de la ex SsangYong

Hace un tiempo que SsangYong pasó a denominarse KGM, luego de que el KG Group la adquiriera. En Chile, el cambio se hizo oficial a finales de 2024, pero faltaba un lanzamiento que permitiera materializar la nueva denominación.

Esa deuda se salda con el arribo del SUV Actyon, que marca el regreso del modelo dirigido al público joven que busca diseño, rendimiento, seguridad y confort.

¿Cómo luce el KGM Actyon 2026?

En su exterior resaltan las luces diurnas y los calibres inspirados en la bandera de Corea, el Taegukgi, mientras que el interior integra dos pantallas digitales de 12.3″ para el panel de instrumentos y la pantalla central.

Su estructura utiliza un 78% de acero de alta resistencia, incorporando placas de acero de alta y ultra resistencia, lo que contribuye a la rigidez.

¿Qué motor tiene el KGM Actyon 2026?

El SUV cuenta con un motor turbo GDI de 1.5 litros que entrega 163 HP y 280 NM de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades y opciones de tracción delantera (2WD) o integral activa (AWD) con bloqueo.

Su rendimiento es de de 11,6 km/l en ciudad, 15,4 km/l en carretera y 13,7 km/l mixto, en las variante GLX; y 10,8 km/l en ciudad, 14,1 km/l en carretera y 12,7 km/l mixto, en la AWD.

Entre su equipamiento tecnológico y de seguridad, destacan los seis airbags de serie, el sistema de frenado multicolisión y un conjunto de asistencias a la conducción (ADAS), como el control de crucero adaptativo inteligente.

¿Qué medidas tiene?

El KGM Actyon 2026 mide 4,710 mm de largo, 1.910 mm de ancho y 1.670 de alto, mientras que su distancia de ejes es de 2.680 mm. La capacidad del maletero es de 700 litros y la capacidad del estanque de combustible es de 50 litros.

¿Cuánto cuesta el KGM Actyon 2026?

Está disponible en Chile en siete colores, en versiones con tracción simple (GLX) o AWD (Limited), con precios de $36.390.000 y $38.390.000, respectivamente.