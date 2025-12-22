Nuevo Kia Carnival HEV: combinación de espacio, eficiencia y confort

La nueva Kia Carnival HEV amplía la propuesta híbrida de la marca con este amplio SUV familiar de 5,15 metros de largo y 1,99 metros de ancho, espacio capaz de recibir a ocho pasajeros, que integra una motorización que ofrece un equilibrio entre potencia y eficiencia.

Este modelo cuenta con un motor 1.6 turbo, asistido por un motor eléctrico de 54 kW (72 Hp), alimentado por una batería de 1,49 kWh. El sistema conjunto genera una potencia combinada de 242 Hp y 367 Nm de torque, gestionados a través de una transmisión automática de seis marchas. De esta forma, logra un rendimiento mixto de 14,4 km/l.

En el interior, la Carnival HEV pone foco en la conectividad y el confort para todos los pasajeros. Está equipada con una doble pantalla de 12,3 pulgadas, una para la radio y otra para el clúster digital, conectividad inalámbrica, cargador inalámbrico y seis puertos USB-C distribuidos para las distintas filas.

El confort se potencia con climatizador dual, asientos delanteros eléctricos con tapizado en ecocuero, volante calefaccionado y regulable, además de asiento del conductor con memoria y asientos traseros configurables para mejorar la versatilidad del espacio.

El ambiente interior se complementa con detalles como retrovisor electrocromático ECM, cortinas para las filas traseras, sistema E-Shift con paddle shifters y un sistema de audio premium Bose de 12 parlantes. También ofrece puertas correderas y portalón eléctricos, que facilitan el acceso y la experiencia a bordo, tanto en la ciudad como en viajes largos.

En el exterior, la Carnival HEV mantiene una presencia robusta, con luces delanteras LED MFR 3-cube, luces traseras LED, neblineros LED, vidrios delanteros con protección solar y traseros tipo privacy, barras de techo y llantas de aleación de 19 pulgadas (D-type). El sunroof dual aporta luminosidad y sensación de amplitud al habitáculo.

En términos de seguridad, este híbrido eleva el estándar del segmento al contar con ocho airbags, freno eléctrico EPB, frenos de disco de 17 pulgadas, cámaras de retroceso y 360°, monitor de punto ciego y sensores frontales, traseros y laterales. A esto se suman sistemas como ABS, ESC, BAS, HAC, DBC y TSA, junto con un completo paquete de asistencias avanzadas ADAS. El vehículo incluye además un Kit de Movilidad Temporal (TMK) para emergencias.

¿Cuánto cuesta la nueva Kia Carnival HEV? Tiene un precio de $51.990.000.