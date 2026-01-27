SUSCRÍBETE POR $1100
    40 mil kms, 15 ciudades y 1.500 instituciones visitadas: las cifras de la alianza JAC y Teletón

    La marca japonesa colaboró con 11 vehículos para apoyar la versión 2025 de la campaña solidaria.

     

    Durante los meses previos a la Teletón 2025, no todo se midió en millones de pesos. También hubo otro tipo de aportes que ayudaron al éxito de la clásica campaña solidaria. Una flota de 11 vehículos JAC recorrió más de 40 mil kilómetros, acompañando a voluntarios, rostros televisivos y equipos en un despliegue que atravesó Chile de norte a sur nueve veces.

    Esta ruta permitió visitar más de 1.500 instituciones educacionales y empresas, alcanzando directamente a más de 1.670.000 personas. “Ser parte de este recorrido fue una responsabilidad y un orgullo para JAC y para todo Gildemeister. Poner nuestros vehículos al servicio de esta causa nos permitió acompañar un trabajo que se desarrolla durante meses y que llega a cada rincón del país”, explicó Marcello Marchese, CEO de Gildemeister.

    La flota también acompañó la gira que visitó 15 ciudades, llevando espectáculos gratuitos a más de 100 mil personas. Estos encuentros reforzaron la cercanía con las comunidades locales y mostraron que el impacto de la campaña no solo se mide en números, sino en momentos compartidos.

    Al cierre de la campaña 2025, los 11 vehículos fueron devueltos simbólicamente a la sucursal de Gildemeister donde partieron en septiembre. Don Francisco, acompañado de una paciente del Taller de Arte de la fundación, entregó la obra “Esperanza, la camioneta mágica”, inspirada en uno de los modelos que recorrió el país con los colores de la campaña.

    “Hemos venido a JAC a entregar los 11 vehículos que fueron parte de la campaña 2025. Le agradecemos a Gildemeister el apoyo y estamos muy entusiasmados de seguir trabajando juntos para la próxima edición”, comentó Mario Kreutzberger, el creador de la Teletón.

