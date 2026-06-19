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    Koenigsegg Jesko Absolut rompe récords y se consolida como el rey de la aceleración

    El hiperdeportivo sueco estableció nuevas marcas mundiales en cuarto y media milla para un vehículo de producción, superando los 300 km/h en apenas 402 metros y demostrando el potencial de su V8 de 1.600 caballos.

     

    Las cifras de aceleración alcanzadas por algunos de los deportivos más rápidos del planeta parecen haber encontrado un nuevo referente. En una pista sin preparación especial y utilizando combustible convencional, el Koenigsegg Jesko Absolut volvió a desafiar los límites de la física al registrar nuevos récords mundiales para un automóvil de producción.

    La hazaña se concretó en el aeródromo de Ängelholm, Suecia, donde el modelo logró completar el cuarto de milla en apenas 8,54 segundos, alcanzando una velocidad de 305,39 km/h. La prueba continuó hasta la media milla, distancia en la que registró 12,76 segundos y una velocidad final de 373,87 km/h, convirtiéndose en el primer vehículo de producción en superar los 300 km/h dentro del cuarto de milla.

    Detrás de estas impresionantes prestaciones se encuentra un motor V8 biturbo de 5.0 litros capaz de desarrollar hasta 1.600 hp. A diferencia de muchos de sus rivales actuales, el Jesko Absolut prescinde por completo de sistemas híbridos o eléctricos, apostando exclusivamente por la potencia de combustión interna.

    Uno de sus principales secretos es la transmisión Light Speed Transmission (LST), una innovadora caja de nueve velocidades y siete embragues que permite cambios prácticamente instantáneos. Este sistema envía toda la potencia al eje trasero y trabaja en conjunto con un sofisticado Launch Control para maximizar la tracción durante las aceleraciones extremas.

    Las cifras obtenidas reflejan el nivel de rendimiento alcanzado por el modelo. El 0 a 100 km/h demanda solo 2,35 segundos, mientras que el 0 a 200 km/h se completa en 4,88 segundos. Más impresionante aún resulta el registro de 8,30 segundos para alcanzar los 300 km/h desde cero.

    La aerodinámica también juega un papel fundamental. Diseñado para ser el Koenigsegg más veloz de la historia, el Jesko Absolut prioriza la mínima resistencia al avance, permitiéndole mantener una aceleración sostenida incluso a velocidades superiores a los 300 km/h.

    Con estos registros, el hiperdeportivo sueco reafirma su posición como uno de los vehículos de producción más rápidos jamás construidos y demuestra que la era de los motores de combustión aún tiene argumentos para seguir sorprendiendo.

    Más sobre:NoticiasKoenigseggJesko AbsolutVehículos deportivosRécord de velocidad

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