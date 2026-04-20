La caja manual del Lancia Ypsilon Turbo 100 sobrevive por petición del público

En una industria donde las transmisiones automáticas y la electrificación avanzan sin pausa, Lancia tomó una decisión poco habitual: mantener la caja manual por petición de sus clientes. Así nace el nuevo Lancia Ypsilon Turbo 100, una versión que apuesta por la conducción tradicional como eje central de su propuesta.

Presentado en Milán, el modelo responde a un público que aún valora el control directo y la simpleza mecánica. En Italia, este tipo de configuración sigue teniendo alta demanda, especialmente en el segmento urbano, donde muchos conductores priorizan eficiencia, costos contenidos y una experiencia de manejo más auténtica. Lancia recoge ese mensaje y lo transforma en producto: un auto accesible, pero con carácter.

“Una parte importante de los conductores, de hecho, sigue prefiriendo la conducción manual: una opción práctica, ligada al control directo del vehículo y a una mecánica percibida como sencilla y fiable para el uso diario”, se lee en el comunicado de lanzamiento.

Para ahonda en la justificación, el texto agrega: “Existe un público fiel que ha acompañado a Lancia durante años al volante del anterior Ypsilon, acostumbrado a un motor de gasolina, una transmisión manual y una conducción directa y sin complicaciones”.

Ivan Caravona

Bajo el capó, el Ypsilon Turbo 100 incorpora un motor gasolina turbo de tres cilindros y 1.2 litros, que desarrolla 101 hp y 205 Nm de par desde las 1.750 rpm. Asociado a una transmisión manual de seis velocidades, ofrece una respuesta ágil tanto en ciudad como en carretera. Sus cifras lo respaldan: acelera de 0 a 100 km/h en 10,2 segundos y alcanza una velocidad máxima de 194 km/h.

El enfoque técnico también pone énfasis en la eficiencia. Integra inyección directa de alta presión (350 bar), ciclo Miller de alta compresión y un turbocompresor de geometría variable que optimiza la entrega de potencia a bajas revoluciones.

Más allá de la mecánica, el modelo se posiciona como la opción más accesible de la gama, con un precio inferior a las versiones híbridas dealrededor de 22 mil euros ($23 millones, aproximadamente). Está disponible en tres niveles de equipamiento (Ypsilon, LX y HF Line) y mantiene el enfoque premium del modelo, con diseño contemporáneo, buen nivel de confort y tecnología actual.