La “H” de Honda se renueva

La “H” de Honda, conocida por décadas en autos, concesionarios y pistas de carrera, tendrá una nueva cara. A partir de 2027, la marca japonesa comenzará a usar un emblema renovado que busca reflejar el giro de la compañía hacia la electrificación y las tecnologías inteligentes, sin perder el vínculo con su historia.

Honda Motor Co., Ltd. informó que el nuevo diseño será el símbolo oficial de su negocio automovilístico y se aplicará de manera progresiva en vehículos, espacios de atención al público, acciones de comunicación y deportes de motor.

El emblema H se utilizó por primera vez en 1963 como representación de los automóviles Honda. Desde entonces, ha tenido distintas modificaciones, siempre ligadas a cambios en diseño y tecnología. El rediseño actual se desarrolló en paralelo al trabajo en los vehículos eléctricos de próxima generación, entre ellos los modelos de la Serie 0.

Según la compañía, el nuevo logo expresa la intención de “crear nuevos vehículos eléctricos desde cero, volviendo a los inicios de Honda como fabricante”. El diseño, que recuerda a dos manos extendidas, busca transmitir una relación directa con las personas y una actitud abierta frente a los desafíos de la movilidad.

La nueva marca H debutará en los modelos eléctricos e híbridos-eléctricos de próxima generación que llegarán al mercado desde 2027. Además, su uso se ampliará a concesionarios, iniciativas de comunicación y actividades vinculadas al automovilismo.