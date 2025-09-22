La revolución tecnológica del Volvo EX90, el SUV eléctrico premium

El Volvo EX90 representa un salto generacional en la visión de la marca sueca: un SUV 100% eléctrico que combina lujo, diseño escandinavo y, sobre todo, tecnología de vanguardia. Con este modelo, materializa la ambición de convertirse en una compañía totalmente eléctrica para 2030 y, al mismo tiempo, reafirma su liderazgo histórico en el terreno de la seguridad.

En el corazón del EX90 está una plataforma digital propia, capaz de procesar enormes cantidades de datos en tiempo real. El vehículo incorpora un sistema de sensores único en su categoría: cámaras, radares, ultrasonidos y un escáner LiDAR montado en el techo, que permite detectar peatones, ciclistas y obstáculos hasta a 250 metros de distancia, incluso de noche o en condiciones climáticas adversas. Esta tecnología es clave para habilitar funciones avanzadas de asistencia al conductor y preparar el camino hacia la conducción autónoma.

El software que coordina todo este ecosistema fue desarrollado por Volvo en colaboración con NVIDIA, Google y Luminar. Gracias a esta combinación, el EX90 puede “ver” su entorno con una precisión inédita, reduciendo drásticamente los riesgos de accidente. La firma de origen sueco lo describe como un “escudo invisible”, siempre activo para proteger a los ocupantes y a los demás usuarios de la vía.

En su interior, el EX90 integra una segunda capa de seguridad: un sistema de monitoreo del conductor mediante cámaras y sensores que analizan la atención y el nivel de fatiga. Si detecta distracción o somnolencia, el vehículo emite alertas progresivas y, en caso necesario, puede detenerse de forma segura.

La experiencia digital también está pensada para ser fluida y personalizada. El SUV equipa un sistema operativo basado en Android Automotive, con actualizaciones remotas (OTA), pantalla central de 14,5 pulgadas y compatibilidad total con Google Maps, Google Assistant y aplicaciones de terceros. Todo ello se combina con un habitáculo minimalista y sostenible, que utiliza materiales reciclados y textiles de origen no animal.

En cuanto a su mecánica, el EX90 ofrece una autonomía de hasta 600 kilómetros gracias a su batería de 111 kWh y a su arquitectura de 800 voltios, que permite cargas ultrarrápidas: del 10% al 80% en apenas 30 minutos. Además, cuenta con tecnología vehicle-to-grid (V2G), lo que significa que puede devolver energía a la red o alimentar dispositivos externos.

El Volvo EX90 no es solo un vehículo eléctrico más, sino que se presenta como una plataforma tecnológica diseñada para evolucionar con el tiempo. Cada actualización de software puede añadir nuevas funciones, mejorar la eficiencia e incrementar las capacidades de seguridad, haciendo que el auto se mantenga vigente durante años.