La venta de autos nuevos comienza 2026 a la baja

Luego de terminar diciembre con 29.577 patentamientos nuevos, para totalizar 310.598 durante 2025, el 2026 arrancó con una disminución en la venta de vehículos 0 kilómetros.

De acuerdo al informe presentado por la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), en el primer mes del año se comercializaron 25.301 unidades, lo que representa una baja de 2,1% en comparación con el mismo período del año pasado (25.834).

Para explicar el descenso, el organismo manifestó que se debía a “los múltiples cambios normativos que han sido aplicados al sector automotor en los últimos meses, con exigencias de emisiones y de elementos de seguridad obligatorios y optativos”.

Por segmento, la categoría de los SUV continuó con su dominio, registrando un crecimiento de 7,8%, con 13.658 unidades, que le permitieron además lograr un 54% de la cuota de mercado (en todo 2025, logró 51,1%, su mayor valor histórico).

Por detrás se ubicaron las camionetas pick-up, que crecieron un 2,4% con 5.593 inscripciones. Los retrocesos estuvieron del lado de los vehículos comerciales, que cayeron 24,8% con 2.008 inscripciones, al igual que los vehículos de pasajeros, con -19,6% y 4.042 unidades.

El estudio de enero 2026 mostró las cifras del terminal DP World en San Antonio, que lo ubican como el más importante de la costa oeste de Sudamérica, con 266.600 unidades en 2025, un aumento de 25% respecto del año anterior, y con el récord mensual histórico de 6.338 en octubre.

Entre los vehículos más vendidos, el año comenzó con la Mitsubishi L200 y la GWM Poer desplazando del primer lugar a la Toyota Hilux, la más vendida de 2025 (8.548).

¿Cuáles son los autos más vendidos en enero 2026?