Lamborghini Urus SE Tettonero: un SUV muy potente y exclusivo

Lamborghini vuelve a llevar el concepto de SUV deportivo a un nuevo nivel con el lanzamiento del Urus SE “Tettonero” Capsule, una edición limitada que redefine la exclusividad dentro del segmento. Con solo 630 unidades a nivel global, este modelo no solo destaca por su rendimiento, sino también por su capacidad de personalización, convirtiendo cada unidad en una pieza prácticamente única.

Uno de los pilares del modelo es su sistema de propulsión híbrido, que combina un motor V8 biturbo de 4.0 litros con un motor eléctrico y una batería de 25,9 kWh. El resultado es una potencia total de 800 CV y un par de 950 Nm, disponibles en un amplio rango de revoluciones. Estas cifras se traducen en prestaciones de superdeportivo: acelera de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos, alcanza los 200 km/h en 11,2 segundos y llega a una velocidad máxima de 312 km/h.

Además, el sistema híbrido permite recorrer más de 60 kilómetros en modo 100% eléctrico, aportando eficiencia sin sacrificar desempeño. La tracción integral eléctrica, junto a un avanzado sistema de reparto de torque y diferencial trasero electrónico, permite un comportamiento dinámico adaptable a distintos terrenos, desde asfalto hasta superficies off-road.

En términos de diseño, el “Tettonero” apuesta por una estética contrastante y sofisticada. La carrocería combina colores exclusivos con detalles en negro brillante en el techo, pilares y elementos aerodinámicos, mientras que las opciones de llantas de hasta 23 pulgadas y los múltiples acabados elevan su presencia visual. A esto se suman más de 70 combinaciones posibles entre exterior e interior, gracias al programa de personalización Ad Personam.

El habitáculo continúa esta línea, incorporando fibra de carbono, tapicerías en cuero Dinamica y Corsa-Tex, además de una gama de seis colores y bordados que refuerzan el carácter exclusivo del modelo. Cada detalle está pensado para ofrecer una experiencia a medida, tanto estética como funcional.

“El programa Lamborghini Ad Personam representa la expresión más auténtica y pura de nuestro compromiso con la exclusividad. Cuando se trata de un Urus de edición limitada, la personalización no es solo una cualidad distintiva, sino también algo que realza la singularidad del producto: cada coche se convierte en una pieza individualizada, capaz de reflejar la personalidad del cliente sin perder de vista el ADN de Lamborghini”, remata Federico Foschini, director de Marketing y Ventas de la marca italiana.