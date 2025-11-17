Land Rover Defender: Oasis tiene vehículo oficial para su regreso a Chile

El regreso de Oasis a los escenarios tras largos años separados no solo ha generado entusiasmo de los fanáticos en el mundo entero, que han agotado las entradas para sus conciertos; también ha servido para activar una serie de eventos comerciales y alianzas de forma paralela, como la que se gestó con Land Rover y su modelo Defender.

Así será también para el regreso a Chile de los hermanos Liam y Noel Gallagher después de 16 años, donde se presentarán este miércoles 19 de noviembre en un repleto Estadio Nacional.

Será la ocasión para sacarle brillo al acuerdo que une a dos fuerzas británicas reconocidas por su carácter e influencia.

Esta colaboración nace de una coincidencia natural, de acuerdo al comunicado de la marca: “Así como Oasis desafió los límites de la música británica, Defender ha redefinido lo que un 4x4 puede ser. Ambos son sinónimo de carácter, autenticidad y una historia que inspira. Por eso, esta colaboración va más allá de una gira: es la convergencia entre el poder del rock y la potencia todoterreno”.

Se espera que durante su estadía en Santiago, los Gallagher recorran la capital a bordo de modelos Defender y Range Rover Sport, sobre todo en el trayecto desde su hotel hacia Ñuñoa.

Además, para celebrar el encuentro entre dos leyendas, Land Rover creó dos murales en Manchester, la ciudad de origen de la banda. El primero, ubicado en Shudehill, rinde homenaje a Wonderwall con un estilo urbano que captura la esencia de la banda. El segundo, de carácter monumental, presenta al nuevo Defender OCTA Black, modelo de alto rendimiento que simboliza la evolución constante del 4x4 británico.