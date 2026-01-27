Leapmotor adelanta sus jugadas para 2026 y el A05 es la gran novedad

Leapmotor sigue moviendo piezas y anuncia un 2026 movido. La firma china, hoy parte del grupo Stellantis, confirmó que este año sumará cuatro nuevos modelos al mercado europeo. Entre ellos aparece un nombre que todavía genera más preguntas que certezas: el A05.

La llegada de la marca al continente europeo no ha pasado inadvertida. En poco tiempo, ha ido tomando espacio con una propuesta centrada en autos eléctricos y soluciones híbridas, gama que este año ampliará la gama para llegar a más públicos.

El calendario parte con el Leapmotor B10 Hybrid, modelo que se podrá pedir desde el 27 de enero. A este se sumará en marzo el B05, un compacto eléctrico que se ubicará en el segmento C.

En septiembre, será el turno del B03X (A10 en China), un SUV pequeño que quedará apenas por encima del T03. Con 4,27 metros de largo, se moverá entre dos segmentos y, según datos preliminares, ofrecería hasta 500 kilómetros de autonomía y recargas rápidas en poco más de un cuarto de hora.

El último estreno del año será el Leapmotor A05, del que se comienzan a conocer las primeras informaciones. Desde la marca señalan que su presentación sería entre noviembre y diciembre, pero sin entregar mayores antecedentes. El nombre sugiere un modelo de tamaño reducido, pensado para los segmentos A o B, lo que abre la puerta a comparaciones con autos como el Volkswagen ID.Polo o el Citroën ë-C3.

Por ahora, el A05 se mantiene como la carta bajo la manga de Leapmotor. Un movimiento que podría ser clave en la disputa por el mercado urbano eléctrico, donde cada detalle cuenta.