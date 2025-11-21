Magma GT Concept: el punto de partida de una nueva era para Magma

Genesis encendió una nueva etapa en su historia con la revelación del Magma GT Concept, un vehículo que no solo introduce la primera tipología de deportivo puro de la marca, sino que además establece el marco conceptual y técnico de su futura división de alto desempeño.

El modelo simboliza el compromiso de la compañía con un linaje deportivo auténtico, alineado con la hoja de ruta anunciada por Hyundai Motor Company (su casa matriz) para los próximos años.

Luc Donckerwolke, presidente y director creativo de la firma, definió al Magma GT como “la cúspide de nuestra visión de performance”, enfatizando que su filosofía no se basa en la agresividad desmedida, sino en la precisión y el equilibrio.

El Magma GT Concept avanza la transición de la marca hacia un territorio de Luxury High Performance. Su premisa de “Effortless Performance” combina lujo refinado con el rigor del automovilismo real, evitando los excesos y priorizando la confianza dinámica.

Con un esquema de motor central-trasero, el modelo marca la intención de Genesis de explorar la categoría GT y convertirse en un actor relevante del motorsport; de hecho, en 2025 hizo su debut en Las 24 Horas de Le Mans y en 2026 será parte del Mundial de Resistencia.

En 2027, además, se unirá al IMSA estadounidense y también tiene planeado un programa GT3 con el Magma.

En términos de diseño, el prototipo asume proporciones inspiradas en autos de carrera, como un capó muy bajo, un techo de caída extendida y una cabina tipo boat-tail crean una silueta afilada y orientada al flujo aerodinámico.

Los guardabarros traseros anchos reinterpretan los clásicos rasgos de los GT, mientras que los canards integrados visualmente a los faros y los patrones aerodinámicos G-Matrix en el splitter y las tomas frontales cumplen un rol tanto estético como funcional.

En la zaga, las líneas dobles mecánicas y la estructura aerodinámica totalmente optimizada le otorgan un carácter sólido y una presencia inconfundible.

El Magma GT Concept es una declaración estratégica, es el vehículo que establecerá la identidad deportiva de Genesis durante la próxima década y que dará forma a una futura familia de modelos de alto rendimiento.

El estreno del Magma se suma al del GV60 Magma, el primer modelo de producción de alto rendimiento de la marca. Sus motores delantero y trasero generan una potencia máxima combinada de 609 Hp y un par máximo de 740 Nm, que al activar el modo Boost puede aumentar a 650 Hp y 790 Nm, y una velocidad máxima de 264 kilómetros por hora.