McLaren presenta el exclusivo 750S Project Viva previo al GP de Las Vegas

McLaren escogió la semana del Gran Premio de Las Vegas para presentar el Project Viva, una espectacular interpretación del 750S Spider desarrollada por su división McLaren Special Operations (MSO) e inspirada en la mítica urbe desértica de Nevada.

Lejos de recurrir al obvio lenguaje neón de la ciudad, el equipo creativo optó por una propuesta visual más sutil y artística, un acabado negro profundo denominado Vegas Nights, además de blanco, y sutiles muestras de color que evocan el resplandor nocturno del Strip y un entramado de líneas pintadas a mano inspirado en la arquitectura, la música y los íconos visuales de la capital del entretenimiento.

Este ejemplar único incorpora más de 20 guiños ocultos que celebran tanto la cultura de Las Vegas como la historia de McLaren.

Entre ellos destacan dados que simbolizan los años fundacionales de la ciudad y de la marca, una ruleta reinterpretada como pista de Fórmula Uno, siluetas de los 10 autos campeones de la escudería y un casco de Bruce McLaren enmarcado en un corazón. En el frontal, una versión personalizada del clásico letrero de bienvenida recibe al espectador con un “Welcome to Fabulous MSO”.

Como gesto especial, los pilotos Lando Norris y Oscar Piastri intervinieron parte del diseño, aplicando 10 estrellas (una por cada título de constructores) en la zona posterior, la última de ellas en hoja de plata para conmemorar el campeonato recién asegurado por el equipo.

Ambos pilotos también dejaron detalles gráficos en los umbrales de las puertas, integrando aún más el espíritu de la escudería en esta obra de arte móvil.

El Project Viva se exhibe en el McLaren Experience Centre del hotel Wynn durante la semana del GP de Las Vegas, que se corre este domingo.

En la antepenúltima fecha, McLaren llega en pleno estado de gracia: ya celebró el título de constructores y tiene en Lando Norris la mejor oportunidad para conquistar la corona de pilotos, algo que no obtiene desde 2008 con Lewis Hamilton.