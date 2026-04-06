Mejor Auto de Valor: Suzuki Dzire

Entre los modelos nuevos más accesibles del mercado, premiar al que tuviera la mejor relación precio-calidad-equipamiento. Con esta premisa, nació la categoría de Mejor Auto de Valor, la cual nuevamente este año debió ampliar el límite de precios para ser elegibles.

Y es que debido al continuo encarecimiento de los autos, si en 2024 se establecía que la gama completa del modelo en cuestión no debía superar los 17 millones, para esta edición ese tope se subió hasta los 20 millones.

Tras este requisito, quedaron en competencia el MG3, Jaecoo 5 y Suzuki Dzire, resultando este último ganador con tres de los cinco votos disponibles.

Con una gama compuesta por cuatro versiones, entre los $13.690.000 y los $15.890.000 (a la fecha de hoy), el Dzire ofrece a los consumidores un buen producto, en carrocería sedán y con un sistema de propulsión microhíbrida, gracias al cual puede conseguir un consumo mixto superior a los 24 km/l.

Además de una excelente habitabilidad, destaca por el buen nivel de seguridad que brinda a todos sus ocupantes. Tiene seis airbags de serie, asistente de partida en pendiente, y cámara y sensores de retroceso, entre otros.

GANADORES HISTÓRICOS