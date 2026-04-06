Mejor Auto Ecológico Enchufable: Volvo EX90
En una disputa con 40 nominados, el SUV sueco se destacó especialmente en los apartados de tecnología y seguridad.
Cada vez escuchamos más seguido hablar de los llamados Vehículos de Nuevas Energías (NEVs). Entre los cuales, hay aquellos que para recargarse necesitan conectarse a la red eléctrica. Estos caben dentro de la clasificación de autos electrificados enchufables, de acuerdo con Anac. Hablamos de híbridos enchufables y 100% eléctricos, que en 2025 matricularon casi nueve mil unidades en Chile.
En esta categoría hubo nada menos que 40 nominados, entre sedanes, SUVs y camionetas. Quedaron nueve finalistas y el ganador fue Volvo EX90, tras promediar 8,58 y destacarse especialmente en los apartados de tecnología y seguridad.
AL respecto, hablamos de un SUV 100% eléctrico con una plataforma digital propia, capaz de procesar enormes cantidades de datos en tiempo real. Asimismo, incorpora un sistema de sensores único en su categoría: cámaras, radares, ultrasonidos y un escáner LiDAR montado en el techo, que permite detectar peatones, ciclistas y obstáculos hasta a 250 metros de distancia, incluso de noche o en condiciones climáticas adversas.
En cuanto a su mecánica, el EX90 ofrece una autonomía de hasta 600 kilómetros gracias a su batería de 111 kWh y a su arquitectura de 800 voltios, que permite cargas ultrarrápidas: del 10% al 80% en apenas 30 minutos. Además, cuenta con tecnología vehicle-to-grid (V2G), lo que significa que puede devolver energía a la red o alimentar dispositivos externos.
|<b>Puesto</b>
|<b>Modelo</b>
|<b>Nota</b>
|2°
|Audi A6 Sportback e-tron
|8,56
|3°
|Deepal S05
|8,3
GANADORES HISTÓRICOS MEJOR ECOLÓGICO
- 2025: Volvo EX30
- 2024: Kia EV6
- 2023: Volvo C40 Recharge
- 2022: Audi e-tron Sportback
- 2021: Porsche Taycan
- 2020: Volvo S90 Hybrid PHEV
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