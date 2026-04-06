Mejor Auto Ecológico Enchufable: Volvo EX90

Cada vez escuchamos más seguido hablar de los llamados Vehículos de Nuevas Energías (NEVs). Entre los cuales, hay aquellos que para recargarse necesitan conectarse a la red eléctrica. Estos caben dentro de la clasificación de autos electrificados enchufables, de acuerdo con Anac. Hablamos de híbridos enchufables y 100% eléctricos, que en 2025 matricularon casi nueve mil unidades en Chile.

En esta categoría hubo nada menos que 40 nominados, entre sedanes, SUVs y camionetas. Quedaron nueve finalistas y el ganador fue Volvo EX90, tras promediar 8,58 y destacarse especialmente en los apartados de tecnología y seguridad.

AL respecto, hablamos de un SUV 100% eléctrico con una plataforma digital propia, capaz de procesar enormes cantidades de datos en tiempo real. Asimismo, incorpora un sistema de sensores único en su categoría: cámaras, radares, ultrasonidos y un escáner LiDAR montado en el techo, que permite detectar peatones, ciclistas y obstáculos hasta a 250 metros de distancia, incluso de noche o en condiciones climáticas adversas.

En cuanto a su mecánica, el EX90 ofrece una autonomía de hasta 600 kilómetros gracias a su batería de 111 kWh y a su arquitectura de 800 voltios, que permite cargas ultrarrápidas: del 10% al 80% en apenas 30 minutos. Además, cuenta con tecnología vehicle-to-grid (V2G), lo que significa que puede devolver energía a la red o alimentar dispositivos externos.

<b>Puesto</b> <b>Modelo</b> <b>Nota</b> 2° Audi A6 Sportback e-tron 8,56 3° Deepal S05 8,3

GANADORES HISTÓRICOS MEJOR ECOLÓGICO