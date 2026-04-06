SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Mejor Auto Ecológico Enchufable: Volvo EX90

    En una disputa con 40 nominados, el SUV sueco se destacó especialmente en los apartados de tecnología y seguridad.

     

    Cada vez escuchamos más seguido hablar de los llamados Vehículos de Nuevas Energías (NEVs). Entre los cuales, hay aquellos que para recargarse necesitan conectarse a la red eléctrica. Estos caben dentro de la clasificación de autos electrificados enchufables, de acuerdo con Anac. Hablamos de híbridos enchufables y 100% eléctricos, que en 2025 matricularon casi nueve mil unidades en Chile.

    En esta categoría hubo nada menos que 40 nominados, entre sedanes, SUVs y camionetas. Quedaron nueve finalistas y el ganador fue Volvo EX90, tras promediar 8,58 y destacarse especialmente en los apartados de tecnología y seguridad.

    AL respecto, hablamos de un SUV 100% eléctrico con una plataforma digital propia, capaz de procesar enormes cantidades de datos en tiempo real. Asimismo, incorpora un sistema de sensores único en su categoría: cámaras, radares, ultrasonidos y un escáner LiDAR montado en el techo, que permite detectar peatones, ciclistas y obstáculos hasta a 250 metros de distancia, incluso de noche o en condiciones climáticas adversas.

    En cuanto a su mecánica, el EX90 ofrece una autonomía de hasta 600 kilómetros gracias a su batería de 111 kWh y a su arquitectura de 800 voltios, que permite cargas ultrarrápidas: del 10% al 80% en apenas 30 minutos. Además, cuenta con tecnología vehicle-to-grid (V2G), lo que significa que puede devolver energía a la red o alimentar dispositivos externos.

    <b>Puesto</b><b>Modelo</b><b>Nota</b>
    Audi A6 Sportback e-tron8,56
    Deepal S058,3

    GANADORES HISTÓRICOS MEJOR ECOLÓGICO

    • 2025: Volvo EX30
    • 2024: Kia EV6
    • 2023: Volvo C40 Recharge
    • 2022: Audi e-tron Sportback
    • 2021: Porsche Taycan
    • 2020: Volvo S90 Hybrid PHEV
    Más sobre:#LosMejores2026Mejor Ecológico EncufableVolvo EX90

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Abogado de Galvarino Apablaza presenta denuncia ante Naciones Unidas para evitar su detención y extradición a Chile

    Jara arremete contra megaproyecto de Reconstrucción de Kast y acusa que “en eso hay mucha soberbia”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”
    Chile

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”

    Fin de semana largo deja 12 personas fallecidas y más de 421 accidentes a nivel nacional

    Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE: hay 550 mil morosos y monto llega a $4 billones

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años
    Negocios

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    “Irán viviría en el infierno”: Amenaza de Trump hace caer al petróleo tras haber llegado hasta los US$ 114 por barril

    “Hard discount”: Sondeo muestra que 26% de los hogares cambiaría su local habitual por tiendas de descuento

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile
    Tendencias

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    “Eres especial”: el inspirador mensaje del piloto de Artemis II a la Tierra durante su viaje a la órbita lunar

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev
    El Deportivo

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    ¿En qué posición quedó? La dura caída de Christian Garin en el ranking ATP que lo saca del Top 100

    Regresa a los banquillos tras cuatro años: Zinedine Zidane será el técnico de Francia tras el Mundial

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX
    Cultura y entretención

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    “Obra maestra”, “nunca había ido tan al límite”: Pedro Almodóvar conquista con Amarga Navidad

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar
    Mundo

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Cómo China puede resultar victoriosa frente a Estados Unidos tras la guerra en Medio Oriente

    Elecciones en Hungría: Viktor Orbán frente a la posibilidad de perder el poder por primera vez en 16 años

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua