Mejor Auto: Hyundai Inster

En 2025, los vehículos de pasajeros concentraron el 17,5% de las ventas de 0 km en nuestro país. Aquí se encuentran los citycars, hatchbacks y sedanes, entre otros. Todas carrocerías que cada vez se ven menos, ante la predilección por los SUVs, pero siguen siendo el primer auto de la vida de muchos. Ahí su importancia.

Hubo cinco finalistas a quedarse con el título: Changan Eado Plus IDD, Hyundai Inster, JAC Ignite 30X, MG3 y Suzuki Dzire. Todos de origen asiático, tres chinos, un japonés y un coreano. Dos sedanes, tres compactos.

Con un 8,18 de nota final, el Hyundai Inster se alzó como ganador de la categoría y suma así un nuevo premio a su haber. Y es que a Chile llegó con el título de Auto Eléctrico del Año 2025 de los reconocidos World Car Awards.

Con solo 3.825 mm de largo, es un auto de corte urbano, con una identidad muy propia en términos estilísticos. Su principal seña son sus faros, con unas luces diurnas circulares y otras superiores pixeladas para los intermitentes. Mismo patrón que se repite atrás.

A pesar de su tamaño, ofrece una gran habitabilidad, con asientos traseros deslizables. Por otro lado, incorpora un clúster digital de 10,25″ y una pantalla de infoentretenimiento de 8″.

Disponible un solo motor síncrono de imanes permanentes en el eje delantero, con dos niveles de potencia, 97 y 115 caballos. La versión más capaz ofrece una autonomía de 360 kilómetros.

<b>Puesto</b> <b>Modelo</b> <b>Nota</b> 2° JAC Ignite 30X 7,98 3° Changan Eado Plus IDD 7,82

GANADORES HISTÓRICOS