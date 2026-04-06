Mejor Auto Premium: Audi A6 Sportback e-tron
El más nuevo integrante de la familia de eléctricos de Audi puede alcanzar los 362 Hp y 565 Nm, para un rango de hasta 765 kilómetros de autonomía.
Desde la edición pasada, se fusionaron las categorías de Mejor Auto Premium y Mejor SUV Premium, eligiendo así a un solo ganador. En total, hubo 10 candidatos optando a ser Finalistas, entre los cuales quedaron dos sedanes y tres SUVs.
Tras probarse en Codegua, finalmente, el Audi A6 Sportback e-tron se alzó como ganador de la categoría, obteniendo una nota promedio de 8,68. Su mejor nota, en tanto, fue un 9,6 en Dinámica. El más nuevo integrante de la familia de eléctricos de Audi, cuya variante más prestacional (Performance), puede alcanzar los 362 Hp y 565 Nm, para un rango de hasta 765 kilómetros de autonomía.
Más allá de su mecánica, sobresale por su aerodinámico diseño, que luce muchos elementos carenados, como la parrilla y los bajos, las manillas a ras de la carrocería, las cortinas de aire en ambos parachoques, e incluso su pronunciada figura. De acuerdo, con la propia firma de los anillos, es el auto más aerodinámico de todo el Grupo Volkswagen -con un coeficiente aerodinámico de 0.21-.
Al subirnos, nos encontramos con una sofisticada atmósfera, con un alto nivel de digitalización, presidido por el “MMI Panoramic Display”, conformado por dos pantallas unidas bajo un mismo marco: la primera de 11,9″ para el cuadro de instrumentos y otra de 14,5″ para el sistema multimedia. A ellas, se puede sumar una tercera frente al acompañante con un tamaño de 10,9”, un head-up display con realidad aumentada de segunda generación, equipo de sonido Bang & Olufsen con 20 altavoces y un techo solar panorámico de opacidad variable.
|<b>Puesto</b>
|<b>Modelo</b>
|<b>Nota</b>
|2°
|Volvo EX90
|8,56
|3°
|BMW X3
|8,3
GANADORES HISTÓRICOS
- 2025: Volvo EX30
- 2024: Kia EV6
- 2023: Volvo C40 Recharge
- 2022: Audi e-tron Sportback
- 2021: Porsche Taycan
- 2020: Volvo S90 Hybrid PHEV
