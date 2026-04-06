    Mejor Auto Premium: Audi A6 Sportback e-tron

    El más nuevo integrante de la familia de eléctricos de Audi puede alcanzar los 362 Hp y 565 Nm, para un rango de hasta 765 kilómetros de autonomía.

     
    TSP

    Desde la edición pasada, se fusionaron las categorías de Mejor Auto Premium y Mejor SUV Premium, eligiendo así a un solo ganador. En total, hubo 10 candidatos optando a ser Finalistas, entre los cuales quedaron dos sedanes y tres SUVs.

    Tras probarse en Codegua, finalmente, el Audi A6 Sportback e-tron se alzó como ganador de la categoría, obteniendo una nota promedio de 8,68. Su mejor nota, en tanto, fue un 9,6 en Dinámica. El más nuevo integrante de la familia de eléctricos de Audi, cuya variante más prestacional (Performance), puede alcanzar los 362 Hp y 565 Nm, para un rango de hasta 765 kilómetros de autonomía.

    Más allá de su mecánica, sobresale por su aerodinámico diseño, que luce muchos elementos carenados, como la parrilla y los bajos, las manillas a ras de la carrocería, las cortinas de aire en ambos parachoques, e incluso su pronunciada figura. De acuerdo, con la propia firma de los anillos, es el auto más aerodinámico de todo el Grupo Volkswagen -con un coeficiente aerodinámico de 0.21-.

    Al subirnos, nos encontramos con una sofisticada atmósfera, con un alto nivel de digitalización, presidido por el “MMI Panoramic Display”, conformado por dos pantallas unidas bajo un mismo marco: la primera de 11,9″ para el cuadro de instrumentos y otra de 14,5″ para el sistema multimedia. A ellas, se puede sumar una tercera frente al acompañante con un tamaño de 10,9”, un head-up display con realidad aumentada de segunda generación, equipo de sonido Bang & Olufsen con 20 altavoces y un techo solar panorámico de opacidad variable.

    <b>Puesto</b><b>Modelo</b><b>Nota</b>
    Volvo EX908,56
    BMW X38,3

    GANADORES HISTÓRICOS

    • 2025: Volvo EX30
    • 2024: Kia EV6
    • 2023: Volvo C40 Recharge
    • 2022: Audi e-tron Sportback
    • 2021: Porsche Taycan
    • 2020: Volvo S90 Hybrid PHEV
    El inesperado efecto del café en la memoria que descubrió un reciente estudio

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Cómo EEUU rescató al piloto de su Fuerza Aérea tras el derribo de uno de sus aviones en Irán

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este lunes

    Temblor hoy, lunes 6 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    María José Hoffmann y fuga de Apablaza: “Hay cierta confabulación al interior del Poder Judicial argentino”

    Ley miscelánea ingresa mañana al Congreso, hay “rebajas de varios impuestos” y habría novedades con gratuidad para mayores de 30 años

    Lluvia, frío, calor y viento: el pronóstico de tiempo inestable que marcará la semana en Chile

    Christian Garin vuelve al top 100 con una contundente victoria en Montecarlo y ahora va por Alexander Zverev

    El medio siglo de Apple

    ¿Cuándo termina la era Brat? The Moment y la sátira de Charli XCX

    El “Escuadrón de Dios”: El poderoso comité del gobierno de Trump que eximió de las exigencias ambientales a la perforación en alta mar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

