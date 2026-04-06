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    Mejor Deportivo: Porsche 911 GTS T-Hybrid

    El bólido alemán se quedó con el título, promediando un 8,77 de nota final.

     

    Velocidad, potencia, aerodinámica, alta performance... todas estas palabras se vienen a la cabeza a la hora de hablar de autos deportivos, aquellos que entregan sensaciones únicas al volante y sobre el asfalto, despertando la pasión entre quienes se ponen a sus mandos.

    En la presente edición de Los Mejores 2026, hubo siete finalistas, que buscaban relevar de su puesto al Ford Mustang, actual monarca. Lamentablemente, y ante la exclusividad de los modelos en competencia, este año no se probaron en pista, por lo que solo fueron evaluados en los ítems de Producto, Tecnología y Seguridad.

    Tras ello, el Porsche 911 GTS T-Hybrid se quedó con el título, promediando un 8,77 de nota final, solo cuatro centésimas más que el Ferrari 12Cilindri, segundo en la tabla. Terceros, el Land Rover Defender OCTA y Porsche Taycan Turbo GT, con un 8,13.

    Hablamos del primer “nueveonce” con propulsión híbrida de la historia, equipado con un motor bóxer de 3.6 litros (485 Hp y 570 Nm), pero además con un bloque eléctrico dispuesto en la caja de cambio de ocho velocidades, lo que le da una potencia extra, alcanzando así los 541 Hp y 610 Nm. ¿El 0 a 100 km/h? En solo tres segundos, y una velocidad máxima de 312 km/h.

    <b>PUESTO</b><b>MODELO</b><b>NOTA</b>
    Ferrari 12Cilindri8,73
    Land Rover Defender OCTA8,13
    Porsche Taycan Turbo GT8,13

    GANADORES HISTÓRICOS

    • 2025: Ford Mustang
    • 2024: BMW M2
    • 2023: BMW M240i
    • 2022: BMW M3
    • 2021: Mercedes-AMG A45
    • 2020: Porsche 911
    Más sobre:#LosMejores2026Mejor DeportivoPorsche 911 GTS T-Hybrid

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