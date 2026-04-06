Mejor Deportivo: Porsche 911 GTS T-Hybrid

Velocidad, potencia, aerodinámica, alta performance... todas estas palabras se vienen a la cabeza a la hora de hablar de autos deportivos, aquellos que entregan sensaciones únicas al volante y sobre el asfalto, despertando la pasión entre quienes se ponen a sus mandos.

En la presente edición de Los Mejores 2026, hubo siete finalistas, que buscaban relevar de su puesto al Ford Mustang, actual monarca. Lamentablemente, y ante la exclusividad de los modelos en competencia, este año no se probaron en pista, por lo que solo fueron evaluados en los ítems de Producto, Tecnología y Seguridad.

Tras ello, el Porsche 911 GTS T-Hybrid se quedó con el título, promediando un 8,77 de nota final, solo cuatro centésimas más que el Ferrari 12Cilindri, segundo en la tabla. Terceros, el Land Rover Defender OCTA y Porsche Taycan Turbo GT, con un 8,13.

Hablamos del primer “nueveonce” con propulsión híbrida de la historia, equipado con un motor bóxer de 3.6 litros (485 Hp y 570 Nm), pero además con un bloque eléctrico dispuesto en la caja de cambio de ocho velocidades, lo que le da una potencia extra, alcanzando así los 541 Hp y 610 Nm. ¿El 0 a 100 km/h? En solo tres segundos, y una velocidad máxima de 312 km/h.

<b>PUESTO</b> <b>MODELO</b> <b>NOTA</b> 2° Ferrari 12Cilindri 8,73 3° Land Rover Defender OCTA 8,13 3° Porsche Taycan Turbo GT 8,13

GANADORES HISTÓRICOS