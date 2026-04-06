Mejor diseño: Ferrari 12Cilindri

Se dice que “todo entra por la vista”. De ahí, que el diseño de los autos siempre ha sido pieza clave en el éxito de un producto. Es verdad que encontrar un auto atractivo o no visualmente es en gran parte un acto subjetivo, sin embargo, hay ciertos patrones comunes de belleza y armonía a la hora de evaluar.

Por unanimidad, el ganador de la categoría Mejor Diseño 2026 fue el Ferrari 12Cilindri, modelo que para el jurado nació para enamorar. Bautizado así en honor al motor favorito de Enzo Ferrari, este escultural biplaza luce un diseño rompedor y elegante, inspirado en los Gran Turismo de los años 50 y 60.

Es una moderna reinterpretación del legendario Ferrari Daytona 365GTB/4, un modelo que destacaba sobre todo por su largo y gigantesco capó de tiburón, con el que Ferrari se aseguraba de colocar el enorme V12 por detrás del eje delantero. Atrás, Flavio Manzoni y el equipo de diseño del Ferrari Styling Center, logra un look realmente futurista, con una enorme pieza negra que va de esquina a esquina. De perfil, una linea de cintura elevada y unas preciosas llantas de 21 pulgadas, coronan esta pieza tan clásica como futurista.

GANADORES HISTÓRICOS