Mejor SUV: Subaru Forester

Más de la mitad de quienes se compraron un vehículo en Chile durante 2025, escogieron un SUV. Exactamente, el 51,1% de las ventas de 0 km correspondieron a modelos con este tipo de carrocería, la preferida indiscutiblemente y, por ende, también la más fructífera en cuanto a lanzamientos. Habían 37 candidatos que aspiraban a llegar a ser uno de los 10 finalistas a Mejor SUV.

Tras probarse en Codegua, fue finalmente el Forester quien se hizo acreedor del título, luego de promediar un 8,54, solo dos centésimas más que el Deepal S05. La sexta generación del SUV japonés ratifica así su supremacía en la categoría, contando que anteriormente se ha hecho acreedor del galardón en 2014 y 2019, lo que lo convierte en el modelo más laureado de la historia de Los Mejores.

Y no solamente ello, pues el Forester también se coronó como Mejor Ecológico No Enchufable. Categoría que comprende a los vehículos microhíbridos, híbridos convencionales o autorrecargables y eléctricos de rango extendido. Destacó con su versión Strong Hybrid, impulsada por un sistema híbrido, que combina un motor aspirado con un motor eléctrico que suple a la transmisión y que se acopla directamente al sistema AWD simétrico del auto, brindando 194 Hp y 275 Nm de torque, y una autonomía superior a los 1.000 kilómetros, lo que mejora en un 25% el rendimiento de la opción a gasolina.

<b>Puesto</b> <b>Modelo</b> <b>Nota</b> 2° Deepal S05 8,52 3° Changan CS55 Plus IDD 8,32

GANADORES HISTÓRICOS MEJOR SUV

2025: Cupra Formentor e-Hybrid

2024: Subaru Crosstrek

2023: Cupra Formentor

2022: Opel Mokka

2021: Peugeot 2008

2020: Toyota RAV4

GANADORES HISTÓRICOS MEJOR ECOLÓGICO