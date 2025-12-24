Mercedes Benz conmemorará en 2026 un siglo de historia y otros hitos clave de la movilidad
El año que ya llega reúne una serie de fechas fundamentales en la evolución del automóvil, el transporte y la propia marca alemana.
Mercedes Benz se prepara para un año especialmente significativo, marcado por una serie de fecha relevantes que reflejan la profundidad y continuidad de su historia industrial, tecnológica y cultural. Estas conmemoraciones abarcan desde los orígenes del automóvil hasta desarrollos clave en transporte, seguridad, diseño y automovilismo, consolidando un legado que sigue vigente.
El punto de partida es el nacimiento del automóvil moderno. En 1886, Carl Benz registró la patente de su vehículo de tres ruedas con motor de combustión interna, un acontecimiento considerado el inicio oficial de la historia del automóvil. Ese mismo año, Gottlieb Daimler sentó las bases del automóvil de cuatro ruedas, ampliando el concepto de movilidad individual.
Diez años más tarde, en 1896, se produjeron avances decisivos en el transporte motorizado. Gottlieb Daimler presentó el primer camión del mundo, mientras que Benz & Cie. suministró el primer vehículo de reparto, dando origen tanto al transporte de carga como a la furgoneta moderna.
El año 1926 marcó otro hito fundamental con la fusión de Benz & Cie. y Daimler-Motoren-Gesellschaft, dando origen a Daimler-Benz AG y a la marca Mercedes Benz, unificando dos trayectorias pioneras bajo una sola identidad.
A estos hitos estructurales se suman aniversarios relevantes de producto, tecnología y cultura de marca, como los 50 años del estreno de la serie 123, un modelo clave en la tradición de la Clase E, y los 20 años del Museo Mercedes Benz, inaugurado en 2006 y convertido desde entonces en un referente internacional para la preservación y difusión de la historia de la marca.
Principales aniversarios que se conmemoran:
- 140 años del automóvil (1886–2026): patente de Carl Benz y nacimiento del automóvil.
- 130 años del transporte motorizado (1896–2026): presentación del primer camión y de la primera furgoneta del mundo.
- 100 años de Mercedes Benz (1926–2026): fusión de Benz & Cie. y Daimler-Motoren-Gesellschaft.
- 50 años de la serie de modelos 123 (1976–2026): un referente en la historia de la Clase E.
- 20 años del Museo Mercedes Benz (2006–2026): dos décadas como espacio central de la memoria de la marca.
