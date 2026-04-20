Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase C eléctrico: un sedán para redefinir lo premium
Con hasta 762 km de autonomía, carga ultrarrápida y un nivel de confort inédito, la nueva generación eléctrica del Clase C marca un antes y un después en su categoría.
En Stuttgart, Mercedes-Benz presentó el nuevo Clase C eléctrico, para el que basta una simple mirada para observar sus objetivos, que no es otro que elevar los estándares del segmento mediano premium.
El lanzamiento está encabezado por el C 400 4MATIC eléctrico, la versión más potente de la gama, con 360 kW y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,0 segundos. Su autonomía alcanza hasta 762 kilómetros (WLTP), una cifra destacada en su categoría, respaldada por una batería de 94 kWh y arquitectura de 800 voltios, que permite recuperar hasta 325 km en solo 10 minutos de carga.
En términos de diseño, el modelo mantiene la elegancia clásica del Clase C, pero la reinterpreta con una silueta tipo coupé, una zaga de inspiración GT y una parrilla iluminada con más de 1.000 puntos de luz. Su coeficiente aerodinámico desde 0,22 contribuye directamente a su eficiencia y autonomía.
El interior lleva el concepto de confort a otro nivel. La experiencia “Bienvenido a casa” se traduce en materiales de alta calidad, interior vegano certificado y detalles como el techo panorámico con 162 estrellas iluminadas. A esto se suma la pantalla MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas, que integra funciones de infoentretenimiento, navegación y personalización con inteligencia artificial.
En conducción, el nuevo Clase C eléctrico destaca por su equilibrio entre deportividad y suavidad. Incorpora suspensión neumática Airmatic con ajuste predictivo, dirección en el eje trasero y una innovadora transmisión de dos velocidades, que optimiza tanto la aceleración como la eficiencia en carretera.
La tecnología también juega un rol central. El sistema operativo MB.OS permite actualizaciones remotas y una experiencia digital completamente personalizada, mientras que los avanzados sistemas de asistencia MB.DRIVE elevan los estándares de seguridad y conducción autónoma.
“El nuevo Clase C eléctrico está redefiniendo el segmento de los vehículos eléctricos de tamaño medio. Los clientes obtendrán exactamente lo que esperan de esta nueva versión del aclamado modelo: la combinación perfecta de rendimiento, confort, dinamismo e inteligencia. Además, es el Clase C más potente y deportivo que jamás hayamos fabricado”, reconoció Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG.
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