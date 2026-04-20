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    Mercedes-Benz presenta el nuevo Clase C eléctrico: un sedán para redefinir lo premium

    Con hasta 762 km de autonomía, carga ultrarrápida y un nivel de confort inédito, la nueva generación eléctrica del Clase C marca un antes y un después en su categoría.

     
    Mercedes-Benz AG – Communicati

    En Stuttgart, Mercedes-Benz presentó el nuevo Clase C eléctrico, para el que basta una simple mirada para observar sus objetivos, que no es otro que elevar los estándares del segmento mediano premium.

    El lanzamiento está encabezado por el C 400 4MATIC eléctrico, la versión más potente de la gama, con 360 kW y una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 4,0 segundos. Su autonomía alcanza hasta 762 kilómetros (WLTP), una cifra destacada en su categoría, respaldada por una batería de 94 kWh y arquitectura de 800 voltios, que permite recuperar hasta 325 km en solo 10 minutos de carga.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    En términos de diseño, el modelo mantiene la elegancia clásica del Clase C, pero la reinterpreta con una silueta tipo coupé, una zaga de inspiración GT y una parrilla iluminada con más de 1.000 puntos de luz. Su coeficiente aerodinámico desde 0,22 contribuye directamente a su eficiencia y autonomía.

    El interior lleva el concepto de confort a otro nivel. La experiencia “Bienvenido a casa” se traduce en materiales de alta calidad, interior vegano certificado y detalles como el techo panorámico con 162 estrellas iluminadas. A esto se suma la pantalla MBUX Hyperscreen de 39,1 pulgadas, que integra funciones de infoentretenimiento, navegación y personalización con inteligencia artificial.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    En conducción, el nuevo Clase C eléctrico destaca por su equilibrio entre deportividad y suavidad. Incorpora suspensión neumática Airmatic con ajuste predictivo, dirección en el eje trasero y una innovadora transmisión de dos velocidades, que optimiza tanto la aceleración como la eficiencia en carretera.

    La tecnología también juega un rol central. El sistema operativo MB.OS permite actualizaciones remotas y una experiencia digital completamente personalizada, mientras que los avanzados sistemas de asistencia MB.DRIVE elevan los estándares de seguridad y conducción autónoma.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    “El nuevo Clase C eléctrico está redefiniendo el segmento de los vehículos eléctricos de tamaño medio. Los clientes obtendrán exactamente lo que esperan de esta nueva versión del aclamado modelo: la combinación perfecta de rendimiento, confort, dinamismo e inteligencia. Además, es el Clase C más potente y deportivo que jamás hayamos fabricado”, reconoció Ola Källenius, presidente del Consejo de Administración de Mercedes-Benz Group AG.

    Más sobre:NoticiasMercedes-BenzClase CVehículos eléctricosSedánElectromovilidad

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