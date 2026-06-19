Mercedes-Benz VLE se luce con la van eléctrica que parece limusina

Los viajes de larga distancia en vehículos eléctricos están entrando en una nueva etapa. Con una propuesta centrada en el confort, la eficiencia y la conectividad, el nuevo Mercedes-Benz VLE busca redefinir el concepto de movilidad premium para familias, empresas y usuarios que necesitan espacio sin renunciar al lujo.

Desarrollado sobre una nueva arquitectura eléctrica, la van destaca por ofrecer una autonomía superior a los 700 kilómetros bajo ciclo WLTP. Esta cifra se complementa con una batería de 115 kWh y tecnología de 800 voltios, capaz de recuperar hasta 355 kilómetros de autonomía en apenas 15 minutos de carga.

Mercedes-Benz AG – Communicati

Pese a sus generosas dimensiones de 5,3 metros de largo, el modelo promete una conducción sorprendentemente ágil. La dirección en el eje trasero con hasta siete grados de giro permite reducir el radio de giro a solo 10,9 metros, mientras que la suspensión neumática Airma ajusta automáticamente la altura para maximizar el confort de marcha.

La versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Puede transportar hasta ocho ocupantes y ofrece múltiples configuraciones de asientos. Dependiendo de la disposición elegida, dispone de cerca de 800 litros de capacidad de carga, cifra que puede ampliarse hasta los 4.078 litros al retirar los asientos traseros.

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El habitáculo apuesta por una experiencia tecnológica de última generación. La cabina incorpora la nueva MBUX Superscreen, compuesta por tres pantallas integradas bajo una única superficie de cristal. A ello se suma el sistema operativo MB.OS, que utiliza inteligencia artificial para personalizar funciones y mejorar la interacción con los ocupantes.

Los pasajeros de las plazas traseras también cuentan con un entorno especialmente diseñado para el entretenimiento. Destaca una pantalla panorámica retráctil de 31,3 pulgadas con resolución 8K, capacidad para videoconferencias y funciones multimedia avanzadas.

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El ambiente interior se complementa con un enorme techo panorámico Sky View, iluminación ambiental envolvente y asientos Grand Comfort con funciones de masaje, soporte lumbar, carga inalámbrica y reposapiernas.

En materia de seguridad y asistencia, esta van está preparada para funciones avanzadas de conducción semiautónoma de Nivel 2 gracias al sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, que permite asistencia punto a punto incluso en entornos urbanos complejos.

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Con una aerodinámica optimizada y un coeficiente de resistencia de apenas 0,25, el Mercedes-Benz VLE busca convertirse en una nueva referencia entre los vehículos eléctricos de gran tamaño, combinando espacio, eficiencia y lujo en una sola propuesta.