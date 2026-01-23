Nuevo MG ZS híbrido: hace su debut oficial en Chile

Se presentó oficialmente en Chile el All New MG ZS Hybrid+, versión híbrida convencional de uno de sus modelos más vendidos en el país. La actividad se realizó en el Club de Planeadores de Vitacura y coincidió con la primera aparición pública de Mengjie Zhao, conocido como Kyle, quien asumió recientemente como CEO de SAIC Motor Sudamérica.

El lanzamiento se produce en un escenario donde los híbridos no enchufables ya representan cerca del 9% de las ventas de vehículos nuevos en Chile, contexto en el que el ZS amplía su oferta tras la llegada, a mediados de 2025, de su nueva generación con motores a combustión.

A la gama existente se suma ahora el MG ZS HEV, disponible en versión COM, que utiliza una arquitectura híbrida ya conocida dentro del grupo. El sistema combina un motor a gasolina 1.5 litros aspirado de 100 hp con un motor eléctrico de 134 Hp, alcanzando una potencia conjunta de 191 hp y un torque máximo de 465 Nm, asociado a una transmisión automática de tres velocidades.

Este conjunto permite homologar en Chile un consumo urbano de hasta 43,5 km/l, según cifras oficiales, ubicándolo entre las alternativas más eficientes de su segmento.

Equipamiento y seguridad

En términos de diseño y dimensiones, el ZS HEV mantiene las mismas proporciones de las versiones a gasolina, con 4.430 mm de largo y un maletero de 443 litros. En el interior, destaca una pantalla táctil de 12,3 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, junto a un panel de instrumentos digital de 7”.

En seguridad, incorpora seis airbags y el paquete de asistencias MG Pilot, que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, alerta de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril, entre otros sistemas.

Mirada regional

Durante la jornada, Kyle Zhao señaló que Chile es un mercado relevante para la marca dentro de Sudamérica y adelantó que durante 2026 se sumarán nuevos modelos electrificados al portafolio local, como MG4 Urban, MGS5 e IM L6.

El MG ZS Hybrid+ ya está disponible en la red de concesionarios MG, con un precio desde $17.990.000, considerando bonos de marca y financiamiento.