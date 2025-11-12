Michelin destaca los proyectos sostenibles en Chile durante 2025

El Michelin XDR 4 Speed Energy permite a los camiones consumir menos energía gracias a una banda de rodamiento optimizada y más flexible.

La estrategia “Todo Sostenible” es uno de los principales ejes de la labor que realiza Michelin en Chile y que durante este 2025 vio la luz de una serie de proyectos que ubicaron al país entre los mercados más innovadores para el grupo de origen francés.

Bajo la filosofía 3P (People, Profit & Planet) se materializaron una serie de iniciativas, entre las que resalta la inauguración en Antofagasta de MSMR La Negra, la primera planta de reciclaje de neumáticos mineros gigantes de Michelin en el mundo.

Pensada como parte de un esquema de economía circular, la planta que puede procesar 2.200 neumáticos gigantes de 63” al año, transformándolos en chips de caucho, que luego serán polvo MRP para nuevos neumáticos y otros productos.

Además, en Expomin 2025 se adelantó la llegada del Michelin XDR 4 Speed Energy, el primer neumático de minería enfocado en el ahorro de combustible, con un ahorro promedio de hasta un 3,6% de combustible por camión, lo que se traduce en una reducción significativa de emisiones de CO2 y costos operativos.

Asimismo, se renovó el BFGoodrich All-Terrain T/A KO3, elevando el estándar del segmento off-road con un un 15% más de durabilidad y un 20% más de robustez que su legendario predecesor.

Otros hitos celebrados por Michelin en 2025 fueron el reconocimiento del estudio del ADAC como líderes en la reducción de partículas de desgaste de neumáticos, la inauguración de sus sus nuevas oficinas corporativas en Santiago y la inclusión de 17 hoteles chilenos entre los galardonados por la nueva distinción “Llave Michelin”.