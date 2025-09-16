SUSCRÍBETE
Mitsubishi Chile presenta una L200 evolucionada

La mejor camioneta en la última premiación de La Tercera, lanza en Chile la versión Dakar Plus X con un mayor estándar de confort y seguridad.

 

Acaba de presentarse en el país una nueva versión de una de las camionetas más populares del país: la Mitsubishi L200 Dakar Plus XR, un modelo que se distingue por su equipamiento y asistencias de seguridad avanzada.

“Con esta nueva versión, buscamos complementar la oferta para quienes valoran tener un vehículo con un alto nivel de equipamiento tecnológico y de seguridad. La L200 Dakar Plus representa la evolución del modelo, incorporando herramientas que potencian tanto el confort como la confianza al volante, sin sacrificar la reconocida capacidad de trabajo y desempeño del modelo”, Natalia Isla, gerente general de Mitsubishi Motors Chile.

Las diferencias se concentran en el interior, con nuevos colores que entregan una atmósfera moderna y sofisticada, además de la incorporación de nuevos elementos como cargador inalámbrico, salida de aire en los asientos traseros y climatizador bi-zona con tecnología Nanoe X, que contribuye a mejorar la calidad del aire dentro de la cabina.

En el ámbito de la seguridad, esta variante destaca con la incorporación de un sistema de cámara 360° con detección de objetos en movimiento y el Bloqueo Diferencial Trasero, una asistencia que ofrece un mayor control en situaciones de baja adherencia.

Además, su exterior fue totalmente renovado y distinto a las demás versiones de la L200. Elementos como parachoques y máscara renovada, extensiones de tabarro y alerón en el pickup, que hacen de esta versión una L200 más alta, larga y ancha.

Asimismo, incorpora equipamiento como espejos, manillas, barras de techo y parachoques con acabados en “negro piano” que le dan un aspecto sobrio y moderno, complementado por llantas de aleación de 18 pulgadas, también en acabado “Total Black”.

La Mitsubishi L200, fabricada en Tailandia, cuenta con un nuevo motor 2.4 biturbo diésel con 201 Hp y 470 Nm de torque, asociado a una caja 6MT o 6AT y ofrece el sistema de tracción Super Select 4WD II.

En la elección de los mejores del año 2025 de La Tercera, la sexta generación de la Mitsubishi L200 fue elegida como la mejor camioneta, gracias a un nuevo diseño que la hace ver más imponente y moderna, un interior menos “utilitario” y acorde a las exigencias actuales del consumidor, y un buen estándar en seguridad, algo que se le criticaba a la generación anterior.

En cuanto a ventas, la L200 disputa palmo a palmo con la Toyota Hilux el liderato como el vehículo más vendido del país. En agosto, la ANAC informó que Mitsubishi ha comercializado 5.495 unidades en 2025, contra las 5.733 de su rival.

