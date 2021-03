Mitsubishi hace historia con la L200 y es nuevamente el vehículo más vendido en Chile

No hay cómo bajarla del sitial. Pasan los años y el resultado no cambia. La Mitusbishi L-200 volvió a quedarse con un doble premio en la venta de vehículos nuevos, puesto que no sólo finalizó la temporada como la camioneta más vendida del país con 7.808 unidades, sino que además volvió a ser el vehículo más comercializado de Chile, contando a los SUV, Autos de Pasajeros y Vehículos Comerciales.

Con este resultado, la L200 sigue en lo más alto de los ránkings de ventas y haciendo historia, manteniendo una supremacía que le ha permitido ser el modelo más vendido del país en cinco de los seis últimos años (2015, 2017, 2018, 2019 y 2020), en gran parte gracias a la enorme penetración que tiene en flotas.

Modelo Ventas en 2020 Pos. en 2019 1. Mitsubishi L-200 7.808 1 2. Toyota Hilux 5.972 2 3. Nissan NP 300 4.733 3 4. Ford Ranger 2.872 6 5. Maxus T60 2.742 7 6. Chevrolet D-Max 2.123 4 7. Mazda BT-50 1.739 5 8. Ford F-150 1.699 10 9. Volkswagen Amarok 1.689 9 10. Chevrolet Silverado 1.517 -

En el top ten se mantuvieron prácticamente los mismos modelos, con la única excepción de la Chevrolet Silverado, que se hizo parte del selecto grupo, tomando el lugar de la SsangYong Actyon, pick-up coreana que había finalizado el año anterior en el octavo lugar.

En cuanto al segmento, las Camionetas, aunque cayeron un 27,3% luego de comercializar 45.144 unidades en 2020, aumentaron en poco menos de un punto porcentual su participación en las ventas de vehículos nuevos, pasando del 16,7% del año pasado a tener un 17,5% en 2020, incremento que se explica por el auge que tuvieron las camionetas los meses posteriores a la cuarentena obligatoria, donde un número importante vio en estos modelos una fuente de trabajo para repartir y trasladar productos.