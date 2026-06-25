Morgan Midsummer: un deportivo de estilo clásico y techo de cristal solo para coleccionistas

La reinterpretación de un deportivo de inspiración clásica da origen a uno de los proyectos más ambiciosos desarrollados por Morgan en los últimos años. El nuevo Midsummer Coupé transforma el concepto del roadster original en un exclusivo modelo de techo fijo, diseñado para ofrecer mayor refinamiento, funcionalidad y posibilidades de personalización.

Limitado a apenas nueve ejemplares, el vehículo destaca por una silueta completamente nueva, marcada por una espectacular cúpula acristalada que redefine sus proporciones y aporta una identidad visual propia. La línea del techo fluye de manera continua hacia la zaga, generando una apariencia elegante y aerodinámica que diferencia al modelo de su antecesor descapotable.

Más allá del diseño, el techo de cristal fue concebido para mejorar la experiencia de uso. El conjunto incorpora climatización integrada, mejor aislamiento y una mayor protección frente a las inclemencias del tiempo, permitiendo una utilización más confortable durante todo el año.

El exterior incorpora detalles exclusivos como una línea de cintura de aluminio integrada en las puertas, paneles inferiores de acero inoxidable pulido y nuevas llantas forjadas de 19 pulgadas, las más complejas desarrolladas por la marca hasta la fecha.

En el habitáculo, la luz natural se convierte en protagonista gracias a la amplia superficie acristalada. Materiales como teca, aluminio y cuero se combinan para crear un ambiente sofisticado y artesanal. Elementos como el selector de cambios con inserciones de madera, los mandos integrados en la estructura del techo y detalles decorativos personalizados refuerzan su carácter exclusivo.

A nivel estructural, el Midsummer Coupé introduce una arquitectura inédita que emplea pilares de aluminio mecanizado, acristalamiento estructural y técnicas avanzadas de ensamblaje para incrementar la rigidez sin afectar significativamente el peso. De hecho, el modelo solo pesa un 2,5% más que un Supersport con techo rígido.

La mecánica mantiene el motor BMW de seis cilindros en línea y 335 caballos de fuerza utilizado en el Midsummer original, combinando prestaciones de alto nivel con una propuesta centrada en el lujo, la artesanía y la personalización extrema.